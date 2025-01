La sospensione di Jimmy Butler e il possibile scambio: cosa sappiamo e cosa non sappiamo

Il mandato di sei stagioni di Jimmy Butler con i Miami Heat sembra volgere al termine. Butler, che ha guidato Miami alle finali NBA nel 2020 e nel 2023, è stato sospeso venerdì per “condotta dannosa per la squadra”, un giorno dopo aver indicato agli Heat che avrebbe voluto essere scambiato.

Butler, che è arrivato al ritiro in questa stagione dichiarando “niente stronzate”, ha segnato solo 18 punti nelle ultime due partite messe insieme dopo aver saltato le cinque precedenti a causa di un malore. Shams Charania di ESPN ha riferito il 10 dicembre che gli Heat stavano ascoltando le offerte per Butler e poi il 25 dicembre che Butler preferiva uno scambio da Miami.

La situazione è degenerata al punto che, dopo la sconfitta di giovedì contro gli Indiana Pacers, Butler ha detto di voler ritrovare la gioia in campo. Alla domanda se poteva farlo a Miami, ha detto “probabilmente no”.

Gli addetti ai lavori di ESPN Tim Bontemps, Bobby Marks, Kevin Pelton e Brian Windhorst spiegano come sono arrivate le cose a questo punto tra il sei volte All-Star e la franchigia per cui gioca dal 2019, e perché uno scambio potrebbe non essere così facile come lo era aspetto e cosa potrebbe portare Butler a un contendente.

Come è passato Pat Riley dalla promessa di non scambiare Butler a una sospensione di sette partite con gli Heat che ora ascoltano le offerte di scambio?

La tattica di Butler di forzare la mano a Miami e invertire la sua posizione sembra funzionare nel breve termine. Gli Heat non hanno articolato completamente tutte le componenti di quella che credevano fosse la sua “condotta dannosa” che ha portato alla sospensione, ma Butler voleva chiaramente essere scambiato e ha preso provvedimenti per portare gli Heat alla stessa conclusione. Il suo gioco poco brillante nelle ultime due partite dopo essere stato assente cinque volte a causa di una malattia è probabile nel roster. Nel breve termine, il gioco di Butler gli costerà 2,35 milioni di dollari di stipendio, ma alla fine potrebbe riconquistarli in parte o tutti attraverso un reclamo pianificato dal sindacato dei giocatori. — Windhorst

In che modo Riley e gli Heat hanno gestito situazioni simili in passato?

Riley non ha mai avuto paura di dire no ai fuoriclasse o di allontanarsi da loro se non vuole pagarli. Tim Hardaway, Alonzo Mourning e Dwyane Wade se ne sono andati per firmare altrove in varie località. Ha scambiato Shaquille O’Neal e Shawn Marion, tra gli altri, mentre cercava di dare una svolta al franchise. Ora Butler sarà su quella lista. Riley è sempre stato in grado di acquisire un grande talento e questa reputazione lo ha sempre incoraggiato a giocare duro. — Windhorst

Questa non è la prima volta che il mandato di Butler con la squadra finisce male. Cosa è successo a Chicago, Minnesota e Filadelfia?

Ognuna di quelle situazioni era diversa. Chicago ha rifiutato di dare a Butler un contratto massimo e lo ha ceduto al Minnesota per un pacchetto di giovani giocatori e scelte al draft.

La situazione in Minnesota era molto simile a questa: Butler non era soddisfatto del suo contratto e chiese uno scambio. Ma c’era un’enorme differenza: Butler aveva solo 29 anni, non 35. Finì per essere ceduto ai 76ers per Dario Saric, Robert Covington, Jerryd Bayless e una scelta al secondo giro.

Quindi, dopo una stagione a Filadelfia, i 76ers hanno deciso essenzialmente di pagare una combinazione di Tobias Harris, Josh Richardson e Al Horford su Butler e di mandarlo a Miami nell’estate del 2019 per un sign-and-trade. — Bontemps

I Miami Heat hanno sospeso Jimmy Butler per sette partite per “condotta multipla dannosa per la squadra”. Dopo aver segnato nove punti nella sconfitta di giovedì contro i Pacers, Butler ha detto che rivuole “la sua gioia” ed è improbabile che la troverà a Miami. Lynne Sladky/AP Photo

La sospensione può essere estesa a 7 partite? I giocatori precedenti sono stati sospesi così a lungo per situazioni di stallo simili?

La sospensione include la partita casalinga di sabato contro gli Utah Jazz e un’imminente trasferta di sei partite. È chiaro che Riley sta inviando il messaggio che non vuole Butler nella squadra in questo momento. L’incognita è cosa accadrà quando la sospensione finirà prima della partita casalinga di Miami del 19 gennaio contro i San Antonio Spurs.

A meno che Butler non venga ritenuto in violazione della politica di condotta dannosa prevista nel suo contratto dal momento in cui inizia la sospensione, Miami non può estendere la sospensione per includere partite aggiuntive. Poiché la sospensione proviene dalla squadra e non dall’NBA, gli Heat non otterranno il risparmio sulle tasse sul lusso.

Butler non è l’unico giocatore sospeso dalla sua squadra nelle ultime tre stagioni. Nel novembre 2022, i Brooklyn Nets hanno sospeso la guardia Kyrie Irving per otto partite perché “non idonea a associarsi” con la squadra dopo che la guardia non aveva detto se aveva convinzioni antisemite. — Segni

Quanto verrà multato Butler e si potrà presentare una denuncia?

Butler viene multato di $ 336.543 per ciascuna delle sette partite perse. L’importo è pari a 1/145 del suo stipendio di 48,8 milioni di dollari, per un totale di circa 2,4 milioni di dollari. Butler ha 30 giorni per presentare un reclamo e la multa rimarrà in un conto di deposito a garanzia finché la situazione non sarà risolta. Il processo di richiesta può richiedere fino a un anno. La NBA Players Association ha rilasciato una dichiarazione venerdì scorso affermando che la sospensione era irragionevole e inappropriata.

Quali squadre potrebbero davvero scambiarlo per lui?

Butler che richiede uno scambio e gli Heat che ora ascoltano le offerte non cambiano le sfide nel trovare una nuova casa all’ex All-Star. La combinazione dello stipendio di 48,8 milioni di dollari di Butler in questa stagione e del fatto che a quasi un terzo delle squadre non è consentito riprendersi più stipendio in uno scambio complica qualsiasi potenziale accordo.

Tre delle quattro squadre sulla lista preferita di Butler – Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Phoenix Suns – avrebbero bisogno di scambiare un quarto del loro roster. I Suns avrebbero bisogno che Bradley Beal rinunci alla sua clausola di non scambio. Fonti hanno detto a ESPN che gli Heat non vogliono riprendersi i 110 milioni di dollari dovuti a Beal e che Phoenix dovrà trovare una terza squadra. I Warriors e i Mavericks avrebbero probabilmente bisogno di trovare una terza o quarta squadra per reindirizzare alcuni dei contratti inviati.

Inoltre, agli Heat non è consentito riprendere più stipendio perché sono una squadra in grembiule. — Segni

Butler potrebbe aiutare gli avversari in questa stagione e in futuro (dovrebbe firmare nuovamente con questa squadra)?

Dipende da quanto Butler trarrà beneficio dalla riscoperta della gioia del basket con un’altra squadra. La media dei punteggi di 17,6 di Butler è la più bassa dal 2013-14, la stagione prima di vincere l’MVP e di essere votato All-Star per la prima volta, ma c’è motivo di credere che Butler abbia altro da offrire altrove.

Il tasso di utilizzo del 21% di Butler è significativamente inferiore rispetto al 24% della scorsa stagione. Allo stesso tempo, Butler segna in modo più efficiente. La sua percentuale di tiro reale di .648 sarebbe la migliore della sua carriera NBA appena prima del 2023-24. E il 58% di tiri da 2 punti di Butler è facilmente un record in carriera, suggerendo che il suo calo nel punteggio è più una questione di selettività che un’incapacità di creare tiri.

Non solo le statistiche periferiche di Butler rimangono forti, ma abbiamo ampie prove che “Playoff Jimmy” gioca meglio quando la posta in gioco è più alta. Durante le quattro partite di playoff di Butler a Miami – prima di saltare la sconfitta al primo turno degli Heat nel 2024 contro i Boston Celtics per una distorsione al legamento crociato anteriore – ha guidato l’NBA con 12,4 vittorie. WARP (vince sul giocatore sostitutivo). in quell’arco di tempo.

Durante la stagione regolare, Butler era solo sesto nel WARP totale nelle stagioni corrispondenti. Nei playoff, ha prodotto 3,7 WARP in più di quanto ci saremmo aspettati in base alle sue prestazioni nella stagione regolare. Solo la guardia dei Denver Nuggets Jamal Murray è stato un giocatore dei playoff migliore di Butler dal 2020 al 2023.

Ad un certo punto, l’età di Butler (35) avrà sicuramente un impatto negativo, il che spiega la riluttanza di Miami ad offrirgli una massima estensione. Nelle prossime tre stagioni, il mio sistema di proiezione SCHOENE prevede che Butler ottenga circa tre vittorie in valore nella stagione regolare in base allo sviluppo di giocatori simili della stessa età. Anche se la proiezione di Butler per il 2025-26 lo colloca ancora nella top 20 della NBA, entro il 2027-28 tale proiezione scenderà al 45° posto. — Kevin Pelton

Quale estensione sta cercando Butler? Qual è il risultato più probabile prima della scadenza commerciale?

A causa della regola degli over 38 della lega, la proroga massima che Miami Butler può firmare è di due anni, 112,6 milioni di dollari. Ciò sostituirebbe la sua player option da 52,4 milioni di dollari per la prossima stagione con un nuovo stipendio a partire da 54,1 milioni di dollari. Il secondo anno avrebbe pagato a Butler 58,5 milioni di dollari quando aveva 37 anni.

Se Butler dovesse essere scambiato, potrebbe firmare un prolungamento di due anni da 111 milioni di dollari con la sua nuova squadra.

La richiesta commerciale di Butler e ora la sospensione non significa che gli Heat siano impegnati in uno scambio. Se Miami non riceve un’offerta di suo gradimento, può lasciare che Butler diventi libero arbitrio se rifiuta la sua opzione di giocatore, oppure lavorare insieme su uno scambio.

Butler, che compirà 36 anni a settembre, non rientra nella cronologia del roster dei Brooklyn Nets, l’unica squadra che si prevede avrà più di 40 milioni di dollari in termini di cap. –Marchi

Siamo sicuri che verrà sostituito?

NO. Il modo in cui sono andate le cose con Paul George la scorsa stagione con i LA Clippers è un modello di come questa situazione potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Il paradigma di vecchia data nella NBA in queste situazioni è che una squadra con un giocatore scontento come Butler “deve ottenere qualcosa” e scambiarlo da qualche parte. Ma questo accadeva nella precedente realtà finanziaria in cui esisteva la lega.

In base a questo accordo di contrattazione collettiva molto più restrittivo, la NBA opera in un ambiente che è molto più vicino a un ambiente duro rispetto a prima. Quindi, se il processo per ottenere qualcosa in un accordo richiedesse a una squadra di riprendersi uno stipendio negativo a lungo termine, ciò potrebbe causare problemi reali a un club che cerca di superare un simile accordo in futuro. Ciò vale doppio per gli Heat, che rimangono una delle destinazioni più ambite del campionato per i giocatori e desiderano la massima flessibilità possibile per ottenere più talenti di punta in futuro.

Questo è uno dei tanti motivi per cui gli Heat sono riluttanti a riprendersi i soldi a lungo termine nel commercio dei Butler, secondo le fonti. Insieme alle restrizioni commerciali che hanno reso difficile lo spostamento di grandi stipendi in tutto il campionato, le fonti sono tutt’altro che convinte che un accordo possa essere raggiunto il mese prossimo. — Bontemps