La stagione 2024 di Sinner è stata una delle più grandi di sempre?

Pochi minuti dopo che Jannik Sinner aveva fatto la storia agli Australian Open 2024, Novak Djokovic avrebbe potuto immaginare cosa ci fosse in serbo per l’italiano dai capelli rossi.

Sinner ha appena giocato contro Djokovic, testa di serie n. 1 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3: un risultato che ha lusingato il serbo nonostante fosse piegato. Sinner ha controllato la partita dall’inizio, affrontando zero break point contro uno dei più grandi giocatori alla risposta di tutti i tempi ed entusiasmando il suo gruppo di superfan a tema carota. Mai prima d’ora Djokovic non era riuscito a vincere un torneo dopo aver raggiunto le semifinali a Melbourne: 10 presenze, 10 trofei.

Come previsto, Sinner ha ottenuto un paio di vittorie di misura sulla leggenda alla fine del 2023: una in Coppa Davis (la versione maschile della Coppa del Mondo) e una nelle ATP Finals (il suo campionato di fine stagione e probabilmente il più grande successo). torneo al di fuori degli Slam). Ma come molti avversari schiacciati hanno scoperto nel corso degli anni, battere Djokovic in una partita del Grande Slam al meglio dei cinque è tutta un’altra questione.

Nella conferenza stampa post partita, Djokovic ha espresso per la prima volta il suo sgomento per la sua prestazione scadente. Tuttavia, non ha esitato a dare credito a Sinner, che secondo lui lo aveva battuto in ogni modo durante la giornata con i suoi colpi potenti da entrambe le ali e il suo nuovo atteggiamento sui palcoscenici più importanti di questo sport.

“È sempre stato molto calmo, molto composto in campo, ma penso che nei momenti importanti avrebbe potuto faticare a vincere le partite importanti. Ma ora si sta riprendendo”, ha detto Djokovic.

Tutto è andato bene per Sinner, al ritmo di una delle migliori stagioni per un giocatore della squadra maschile nella storia recente. Quanto è bello, esattamente? Quale modo migliore per riassumere se non abbinare il suo 2024 con le migliori stagioni dei Big Three: Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal? Diamo un’occhiata e vediamo cosa significa questo per le possibilità di Sinner di sfruttare quel successo nel 2025.

Un’altra versione del 2024 di Sinner

Per molti appassionati di tennis, calcolare il successo dei migliori giocatori di questo sport è semplice: quanti tornei del Grande Slam hai vinto? Secondo questo parametro, Sinner e Carlos Alcaraz erano orgogliosi e hanno vinto due volte nel 2024. Sinner ha vinto titoli sul cemento (Australian Open, US Open), mentre Alcaraz ha vinto sull’erba a Wimbledon e ha ottenuto la vittoria sulla terra rossa degli Open di Francia.

Ma chiedila in modo leggermente diverso: quante partite hai vinto, punto? – e lo splendore della stagione di Sinner è chiaro. Il suo record complessivo di 73-6, buono per una percentuale di vittorie di 92,4, lo ha portato ben dietro al secondo classificato Alcaraz con 54-13 (80,6%). Anche durante la stagione 2023 di Alcaraz, in cui ha rafforzato il suo status di superstar mondiale sconfiggendo Djokovic a Wimbledon in una classica istantanea, ha ottenuto solo una percentuale di vittorie dell’84,4%.

Accanto al meglio dei Tre Grandi, il 92,4% non ha perso quasi nulla del suo splendore. Djokovic, Federer e Nadal hanno disputato un totale di quattro stagioni (min. 50 partite giocate) con le migliori percentuali di vittoria nella loro illustre carriera. Quattro stagioni… su 68 stagioni messe insieme. Secondo ESPN Research, l’ultimo giocatore al di fuori dei Big Three ad avere una percentuale di vincita così alta è stato Ivan Lendl nel 1986.

Ingrandisci le date punto per punto e l’anno di Sinner continuerà a risaltare. Nel 2024 ha vinto il 55,3% dei punti giocati (per l’estratto del tennis), una figura ingannevolmente fenomenale sulla stessa linea di un giocatore di baseball che ha centrato il 35% delle sue battute. Ma un problema con la percentuale totale dei punti vinti è che non tiene conto delle partite in cui la suddivisione dei punti al servizio/alla risposta è sbilanciata, una discrepanza che potrebbe essere ancora più evidente quando si guardano le partite di un giocatore nel corso di una stagione.

Fortunatamente, il giornalista e data scientist Carl Bialik ha elaborato una statistica che affronta questo problema. Conosciuto come Dominance Ratio (DR), viene calcolato come il rapporto tra i punti alla risposta vinti da un giocatore e i punti alla risposta vinti dall’avversario. Per semplificare quello che sembra un contorto enigma tennistico: un rapporto di 1,00 è simile a vincere un 50% modificato dei punti totali, ma un giocatore può comunque vincere una partita con un rapporto inferiore a 1,00 se vince abbastanza punti chiave (come i break point ). o tie-break).

Essendo una statistica onnicomprensiva per catturare il livello di prestazione generale di un giocatore, funziona abbastanza bene.

Il DR di Sinner per l’intero anno 2024 è stato 1,41, secondo Tennis Abstract. Nelle stagioni in cui i Tre Grandi hanno giocato almeno 50 partite, hanno concluso con un punteggio complessivo di 1,41 o migliore in sei stagioni (di nuovo su 68). Finire tra le prime sette stagioni dei Big Three in parametri come questi è a dir poco straordinario.

Tutto ciò rende Sinner il vero erede del trono a tre piani dei Big Three? Non proprio, e non solo perché Sinner non ha capito come sedersi in tre posti contemporaneamente. A differenza di Sinner, la cosa più importante che avevano i Tre Grandi era… l’un l’altro. Tra il 2007 e il 2012, il trio ha conquistato 54 dei 72 posti massimi a loro disposizione per le semifinali del Grande Slam.

Sinner è diventato il primo italiano a vincere il titolo dell’Australian Open. Cameron Spencer/Getty Images

Questo livello di dominio è stato conquistato a fatica. Solo uno di loro poteva vincere un dato torneo e, per emergere, ognuno doveva sviluppare le abilità necessarie per superare i formidabili avversari che avrebbero dovuto affrontare nelle fasi finali. Federer, ad esempio, lo ha imparato lasciando volare il suo rovescio ad una manoha attaccato i dritti violenti e rimbalzanti di Nadal nella finale degli Australian Open 2017 vincendo il suo primo Grande Slam in più di quattro anni.

“Non volevo cadere semplicemente tirando quando ho visto piovere su di me i dritti di Rafa”, ha detto. ha detto al New York Times.

Il risultato finale è stato un trio di giocatori che si sono spinti a vicenda a sviluppare nuovi elementi del loro gioco e più significato ai loro risultati grazie al loro dominio collettivo sul resto del campo. Vincere tre Slam su quattro in una stagione – come ha fatto Djokovic nel 2011 – significa molto di più quando significa battere i tuoi principali rivali, che sono quasi altrettanto imbattibili (Djokovic andò 10-1 contro Nadal e Federer quell’anno).

Con il recente declino di Djokovic, Sinner non ha rivali altrettanto eccezionali, eppure il suo più grande rivale oggi è comunque riuscito a impedire il decollo della sua stagione 2024. Alcaraz è andato 3-0 contro Sinner nel 2024, sconfiggendolo nelle semifinali dell’Open di Francia, nella finale di Indian Wells e nella finale del China Open. Sinner può davvero essere considerato dominante quando i fuochi d’artificio amanti del drop shot del suo pari sono stati un enigma insolubile negli ultimi tempi?

I colleghi di Alcaraz e Sinner potrebbero porre domande simili. Secondo Andy Roddick, i giocatori erano in soggezione di Alcaraz alla Laver Cup. “Sono rimasto stupito da quanti giocatori abbiano semplicemente detto, senza batter ciglio, ‘Il miglior livello di tennis in questo momento è Carlos Alcaraz.’ Nessun intoppo… Generalmente sembra che una volta trovato e ottenuto, si abbia un grosso problema.’

Alcaraz presenta a Sinner due problemi distinti: la capacità di elevare il suo gioco per vincere grandi incontri e una serie di abilità senza precedenti che hanno convinto molti che, per prendere in prestito un vecchio adagio americano, è lui quello giusto. Affinché Sinner possa rivendicare la supremazia indiscussa sul resto del tour, dovranno risolvere entrambi.

Prospettive fino al 2025

Un anno dopo il lamento post partita di Djokovic, non sorprende che Sinner sia all’apice di questo sport. Gli Australian Open 2025 rappresentano la prima occasione per il numero uno del mondo di difendere un torneo del Grande Slam e lui vi partecipa come indiscusso favorito. Il progresso non è lineare in nessuno sport, e soprattutto non nel tennis, ma Sinner è migliorato così tanto, in così tanti ambiti, che anche un piccolo calo di livello non cambierebbe le aspettative in uscita dalla Rod Laver Arena. tunnel il 25 gennaio per difendere la sua corona.

Il suo diritto combina velocità e rotazione per creare un crack distintivo che ispira l’ammirazione anche dei tennisti più rispettati. Il suo rovescio merita quasi altrettanti elogi: nel campione di partite mappate da Tennis Abstract, solo il rovescio di Djokovic è risultato più forte tra i migliori 100 giocatori. IL un’evoluzione molto familiare La prestazione di Sinner, dal metodico dipanamento degli arti alla semplice ed efficace espressione di potenza, lo ha aiutato a diventare il giocatore maschio più difficile da battere. Notori straordinari al servizio come Ben Shelton e Hubert Hurkacz non possono eguagliarlo, e tra i Tre Grandi, solo Federer ha eguagliato il 91,5% di prese al servizio in una stagione (due volte, nel 2004 e nel 2015).

In definitiva, l’ostacolo più grande da superare per Sinner nel 2025 potrebbe essere il caso di doping contro di lui, che getta un’ombra anche sul suo straordinario 2024. È risultato positivo a una sostanza vietata in due test separati a marzo. I risultati non sono stati rilasciati fino ad agosto dall’International Tennis Integrity Agency, e Sinner ha evitato la sospensione perché un comitato indipendente ha stabilito che la sostanza era entrata involontariamente nel suo sistema. Tuttavia, l’Agenzia mondiale antidoping (WADA) sta impugnando la decisione presso la Corte Arbitrale dello Sport in un’udienza a porte chiuse prevista per aprile, cercando di vietare Sinner fino a due anni.

Se Sinner evita la squalifica è tutto sul tavolo. Conservare due titoli del Grande Slam sul cemento dovrebbe essere l’obiettivo finale, ma il leggendario calendario del Grande Slam (vincere tutti e quattro gli Slam in un solo anno) potrebbe essere a portata di mano. Sembra ridicolo suggerire che potrebbe ottenere qualcosa che non è stato realizzato nel tennis maschile in oltre 50 anni, ma in entrambe le sconfitte di Sinner nel Grande Slam nel 2024, contro Alcaraz nelle semifinali dell’Open di Francia e Daniil Medvedev nei quarti di Wimbledon, Sinner ha concluso con un DR superiore a 1,00 (rispettivamente 1,06 e 1,14). Qualche rimbalzo diverso e possiamo parlare della stagione di Sinner in un sussurro sommesso riservato solo ai risultati più notevoli.

Forse il pensiero più spaventoso per il resto del tour maschile è che avere un avversario straordinariamente intraprendente come Alcaraz potrebbe costringere Sinner a trovare ancora più strade di miglioramento: un tiro migliore, un tocco più morbido a rete, un nuovo modo di spremere. qualche punto in più da una partita di rimonta già stellare. E se lo farà, il 2024 di Sinner potrebbe essere solo una delle tante stagioni straordinarie nella carriera del grande di tutti i tempi.