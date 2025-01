La star dell’USWNT Naomi Girma si unirà al Chelsea per una cifra record mondiale di $ 1,1 milioni

Il Chelsea, potenza della Super League femminile, ha raggiunto un accordo per acquisire il San Diego Wave e il difensore della squadra nazionale femminile degli Stati Uniti Naomi Girma, ha detto all’Associated Press una persona a conoscenza del trasferimento.

La persona ha parlato con l’AP in condizione di anonimato perché non era autorizzata a parlare pubblicamente del trasferimento, che non era stato completato.

Secondo The Athletic, l’accordo di trasferimento vale 1,1 milioni di dollari, la commissione più alta mai vista per un trasferimento nel calcio femminile.

Girma, 24 anni, aveva un contratto con la Wave fino al 2026. Ha attirato l’interesse per la Super League femminile del club francese Lione e Arsenal.

Girma farà il suo debutto in nazionale nel 2022. Ha giocato 44 partite con gli Stati Uniti e ha giocato nella squadra che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

L’allenatore statunitense Emma Hayes, ex allenatore del Chelsea, ha chiamato Girma “il miglior difensore che abbia mai visto” durante le Olimpiadi.

“Non ho mai visto una giocatrice brava come lei come difensore centrale. Ha tutto: compostezza, compostezza, difende, anticipa, guida”, ha detto Hayes, che ha lavorato con giocatori del calibro di Millie Bright e Magdalena Eriksson allo stesso tempo. ha gestito il Chelsea per 12 anni. “Voglio dire, wow. Incredibile.”

È stato nominato Girma Calciatore femminile statunitense dell’anno 2023. Ha anche vinto il premio Giovane Giocatore dell’anno dell’associazione nel 2020.

Girma era il capitano della squadra di Stanford che ha vinto il campionato nazionale nel 2019. The Wave l’ha scelta come numero 1 nel draft della National Women’s Soccer League del 2022. Nella sua prima stagione, è stato scelto come debuttante dell’anno e difensore dell’anno del campionato.

Rapporto dell’Associated Press.