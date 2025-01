La star di Auburn Johni Broome fuori per un infortunio “significativo” alla caviglia

La stella di Auburn Johni Broome, il favorito del giocatore nazionale dell’anno, ha lasciato la vittoria per 66-63 di sabato in South Carolina dopo aver subito un infortunio alla caviglia sinistra.

Broome è andato negli spogliatoi a meno di 14 minuti dalla fine della partita e non è tornato. Ha pestato il piede di un compagno di squadra dopo aver contestato un tiro della difesa e sembrava subito che stesse soffrendo molto sul pavimento. Quando lo hanno aiutato a entrare nello spogliatoio, non riusciva a caricare il peso sulla gamba sinistra.

L’allenatore Bruce Pearl ha detto alla SEC Network dopo la partita che Broome ha una “distorsione significativa” e sarà sottoposto a una risonanza magnetica quando tornerà ad Auburn stasera per valutare eventuali ulteriori danni.

È il secondo infortunio stagionale di Broome dopo aver lasciato la partita di dicembre contro la Georgia State dopo soli due minuti per un infortunio alla spalla. Pearl ha detto dopo la partita che la spalla di Broome “è uscita ed è rientrata” e il grande uomo ha finito per non perdere una partita.

Broome è stato il giocatore più dominante del basket universitario ed è entrato nel fine settimana come il favorito per vincere il premio di giocatore nazionale dell’anno. Ha segnato una media di 18,7 punti, 11,2 rimbalzi, 3,4 assist e 2,7 stoppate e ha ottenuto ottime prestazioni nelle partite più importanti, tra cui 21 punti e 20 rimbalzi contro Ohio State, 23 punti e 19 rimbalzi contro North Carolina e 21 punti e 16 rimbalzi contro Memphis. Ha realizzato 10 doppiette in questa stagione.

C. 2 Auburn (15-1, 3-0 SEC) ha vinto otto partite consecutive dopo essere scivolata in trasferta contro la Carolina del Sud sabato. I Tigers erano sotto di ben nove punti alla fine del primo tempo, ma sono tornati per la vittoria dopo che il lungo della Carolina del Sud Nick Pringle ha sbagliato due tiri liberi a nove secondi dalla fine.

Dopo la sconfitta di 30 punti del Tennessee contro la Florida all’inizio della settimana, è probabile che i Tigers raggiungano il primo posto nel sondaggio AP lunedì.