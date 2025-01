La star giapponese Roki Sasaki dice che si unirà ai Dodgers

Roki Sasaki, il stimato lanciatore giapponese che ha fatto sbavare gli scout sul suo potenziale fin dal liceo, ha scelto i Los Angeles Dodgers come sua squadra della Major League, ha annunciato venerdì su Instagram.

Sasaki l’ha definita “una decisione molto difficile, ma farò del mio meglio per prendere la decisione giusta quando guarderò indietro alla mia carriera nel baseball”.

I Dodgers, a lungo considerati i favoriti di Sasaki, sono recentemente emersi come uno dei tre finalisti per il 23enne destrorso, insieme ai Toronto Blue Jays e ai San Diego Padres. Venerdì mattina, i Padres hanno iniziato a stringere accordi con i loro potenziali firmatari internazionali nella Repubblica Dominicana, un chiaro segnale in tutto il settore che sono su Sasaki. Così i Blue Jays hanno acquisito 2 milioni di dollari in spazi bonus internazionali – insieme all’esterno centrale Myles Straw – dai Cleveland Guardians nella speranza di attirare ulteriormente Sasaki.

Non aveva importanza alla fine. I Dodgers, che hanno conquistato il titolo delle World Series con un roster formato dai connazionali giapponesi Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, hanno ricevuto ancora una volta uno dei più grandi premi della offseason.

Poiché ha meno di 25 anni e ha trascorso meno di sei stagioni nel Nippon Professional Baseball, Sasaki firmerà essenzialmente un contratto nella lega minore e seguirà il percorso di una scelta amatoriale al draft, che può essere un’opzione nei minori, programmata per avvicinarsi al minimo della major league durante le sue prime tre stagioni di major league e non può diventare un free agent tradizionale finché non raggiunge i sei anni di servizio.

Le squadre potevano dare a Sasaki solo i loro bonus pool internazionali, che variavano da 5,1 milioni di dollari a 7,5 milioni di dollari all’inizio del periodo di firma.

Sasaki presenta uno splitter affascinante che è stato lodato come uno dei migliori tiri secondari al mondo e lo abbina a una palla veloce che supera le 100 miglia orarie, aggiunge il ciclista, che è stato anche considerato un tiro in più. In quattro stagioni con i Chiba Lotte Marines, Sasaki ha registrato una ERA di 2,02, 0,88 WHIP e 524 strikeout contro 91 walk in 414 inning 2/3.

Nel suo inizio del 10 aprile 2022 contro gli Orix Buffaloes, Sasaki ha lanciato un gioco perfetto stabilendo anche un record NPB di 13 strikeout consecutivi. Sette giorni dopo, ha preso di nuovo il monte e ha sparato otto inning perfetti prima di essere rimosso dalla sua uscita. La primavera successiva, Sasaki ha messo in mostra il suo talento sulla scena mondiale, formando una rotazione di stelle insieme a Shohei Ohtani, Yu Darvish, Shota Imanago e Yamamoto per la squadra giapponese che ha vinto il World Baseball Classic.

Per anni, scout e allenatori della major league sono accorsi in Giappone per intravedere Sasaki e sbavare sulla possibilità che sarebbe mai stato assegnato. Quando finalmente ciò accadde, all’inizio di dicembre, più di 20 squadre fecero le prime selezioni, utilizzando video, lettere e persino libri. Sasaki volò al quartier generale di Los Angeles della sua agenzia Wasserman alla fine del mese e condusse incontri con almeno otto squadre: Dodgers, Padres, Blue Jays, New York Yankees, New York Mets, Chicago Cubs, Texas Rangers e San Francisco Giants. .

All’inizio di questa settimana, a cinque di quelle squadre è stato detto che avevano cessato l’attività, spingendo Sasaki a tenere incontri di follow-up a Toronto, San Diego e Los Angeles prima di prendere la sua decisione.

Sasaki doveva scegliere la sua nuova squadra tra il 15 gennaio, l’inizio del periodo di firma internazionale di quest’anno, e il 23 gennaio, quando è scaduto il suo periodo di trasmissione. La sua presenza sul mercato amatoriale internazionale ha lasciato i potenziali firmatari dei tre finalisti nel limbo di accordi concordati verbalmente con anni di anticipo, provocando particolare costernazione nella Repubblica Dominicana. I Dodgers, Padres e Blue Jays dovevano non solo liberare i loro bonus pool internazionali per il potenziale di sbarcare Sasaki, ma anche utilizzare l’opzione di uno scambio per ulteriore spazio limite nella speranza di attirarlo ulteriormente.

Sasaki ha giocato al Summer Koshien, l’importante torneo scolastico giapponese, ed è stata la prima scelta assoluta nel draft NPB 2019. I Lotte Marines lo hanno gestito con attenzione, limitandolo a sessioni di bullpen e giochi simulati nel 2020 e limitando il suo carico di lavoro quando possibile. dopo. I numeri di Sasaki sono leggermente diminuiti lo scorso anno, la sua ERA è salita a 2,35. La sua palla veloce a quattro cuciture è passata da una media di circa 98 mph a 96. Ad un certo punto, è iniziata l’affaticamento della spalla. Ci sono preoccupazioni su come Sasaki gestirà il carico di lavoro della Major League e molti riconoscono che il suo comando necessita di miglioramenti.

Ma pochi dubitano del suo massimale.

Nel corso dei prossimi anni, diversi importanti valutatori ritengono che Sasaki potrebbe essere un contendente annuale a Cy Young.