La stella 26enne dovrebbe lasciare il Chelsea quest’inverno

Notizia » Novità sull’Eredivisie » Novità sul Chelsea

Disasi dovrebbe lasciare il Chelsea





Difensore del Chelsea Axel Disasi Si prevede che lascerà il club durante la finestra di mercato invernale Fabrizio Romano .



Il 26enne è stato un giocatore marginale dei Blues in questa stagione ed è stato da tempo associato ad un’uscita.

Romano riferisce ora che Disasi non sarà impegnato nella partita di Premier League di martedì contro il Bournemouth allo Stamford Bridge.

Il difensore centrale è stato autorizzato ad assicurarsi una nuova sfida e dovrebbe dirigersi verso la porta di uscita prima della scadenza.

La Juventus ha mostrato interesse per l’ex Monaco all’inizio di questo mese e potrebbe intensificare la ricerca nei prossimi giorni.

Tranne Disasi, Renato Veiga è anche sul punto di lasciare i Blues.

Ha concordato termini personali con il Borussia Dortmund e tra i club sono in corso discussioni sul pacchetto di trasferimenti.

Veiga ha puntato a giocare come difensore centrale piuttosto che come terzino sinistro. Il Dortmund gli ha dato garanzie in merito.