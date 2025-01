La stella del Man Utd lascerà presto in prestito – Fabrizio Romano

Antony si unirebbe a Betis-Romano





L’ala del Manchester United Antony passerà in prestito al Real Betis nei prossimi giorni Fabrizio Romano .



Il nazionale brasiliano è stato un giocatore marginale per lo United in questa stagione, giocando solo 400 minuti in tutte le competizioni.

Ora ha raggiunto un accordo con il Betis per un prestito a breve termine. L’esterno lascia dopo la sfida di Europa League contro i Rangers.

Antony è stato nominato in panchina per la partita di stasera, ma potrebbe non presentarsi a causa del rischio di possibili infortuni.

Accanto a lui, Marco Rasford È stato anche promosso l’accesso alla porta di uscita. Barcellona e Borussia Dortmund sono interessate ai suoi servizi.

Alessandro Garnacho potrà partire anche nei prossimi giorni. Napoli e Chelsea spingono per la sua firma. Questi ultimi guidano la corsa.

Si prevede che i Blues facciano un’offerta formale per il nazionale argentino. Stasera potrebbe giocare la sua ultima partita con lo United.