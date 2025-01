La stella di Boise State RB Ashton Jeanty si dichiara per il draft NFL

Dopo una stagione storica, Ashton Jeanty, running back del Boise State, vincitore dell’Heisman Trophy, si dichiara candidato al Draft NFL 2025, ha annunciato martedì.

“L’opportunità di giocare nella NFL è il mio sogno”, ha scritto Jeanty in un post sui social media. “Sono orgoglioso di rappresentare Boise State e tutti coloro che mi hanno aiutato nel mio viaggio al livello successivo.”

In 14 partite di questa stagione, Jeanty ha totalizzato 2.601 yard di corsa e 29 touchdown, con una media di sette yard per riporto su 374 carry. Il totale di corsa di Jeanty è il secondo più alto nella storia di FBS, dietro alla stagione 1988 di Barry Sanders (2.628 yard).

Secondo l’analista del draft ESPN Jordan Reid, il junior dovrebbe essere il top running back nel prossimo draft.

Jeanty, 21 anni, ha un percorso unico verso i professionisti. Originario di Jacksonville, in Florida, si è trasferito in una base navale a Napoli, in Italia, all’età di 12 anni e lì ha giocato a calcio come matricola del liceo per una stagione. Tornò negli Stati Uniti e giocò tre anni a football al liceo in Texas prima di impegnarsi con i Broncos.

Jeanty ha visto scatti limitati durante la sua prima stagione a Boise, ma ha fatto il salto (1.347 yard e 14 touchdown) nella sua seconda stagione che ha dato il via al suo iconico anno da junior.

Una volta iniziata la stagione 2024, era chiaro che Jeanty sarebbe stato il pilastro dell’attacco dei Broncos. Nell’apertura della stagione, Jeanty aveva 267 yard e sei touchdown. Non si è guardato indietro e ha fatto a pezzi quasi tutti i difensori e le difese che ha visto nel suo cammino verso una corsa straordinaria e un’apparizione ai College Football Playoff.

Dopo aver portato la palla ben 750 volte in tre stagioni, Jeanty ha concluso la sua carriera universitaria con 4.769 yard di corsa e 50 touchdown.