La stella francese accetta di venire al Tottenham prima della scadenza

Bayern Monaco Wonderkid Mathys tel ha accettato di diventare membro del Tottenham Hotspur in prestito, nonostante l’interesse del Manchester United.



La scorsa settimana Spurs ha tentato di firmare un accordo permanente per un valore di € 60 milioni, ma l’attaccante non era interessato al trasferimento proposto.

Lo United è entrato in gara poco dopo, ma non sono stati in grado di completare un accordo di prestito adatto. Non sono d’accordo sul numero della clausola di acquisto.

Tel ha ora scelto di unirsi a Spurs a un prestito dritto fino all’estate.

La notizia è una grande battuta d’arresto per i Red Devils, che non hanno sostituito Marcus Rashford E Antonio nella finestra corrente.

Il duo è stato prestato rispettivamente a Aston Villa e Real Betis, ma il club non è arrivato sul mercato per una sostituzione.

La gerarchia è apparentemente soddisfatta delle opzioni attuali e ogni investimento importante sarà rinviato fino alla fine della stagione.

Lo United ha subito la loro undicesima sconfitta dalla campagna della Premier League ieri quando Crystal Palace li ha sconfitti con un punteggio per 2-0.