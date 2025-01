La tripla di Luke Goode nell’OT ha portato l’Indiana a superare Ohio State 77-76

Luke Goode ha segnato una tripla con più di un minuto rimasto ai tempi supplementari per dare a Indiana il vantaggio e Anthony Leal ha bloccato il tiro di John Mobley Jr. con due rimasti per aiutare Indiana a fuggire dallo stato dell’Ohio nella Big Ten Conference, 77-76. vittoria venerdì sera.

L’Indiana (14-5, 5-3) ha vinto cinque degli ultimi sei incontri contro i Buckeyes, comprese entrambe le partite di un anno fa. L’Ohio State (10-8, 2-5) ha perso la sua terza partita consecutiva in conference, tutte per due punti o meno.

Mobley ha segnato una tripla a 38 secondi dalla fine per pareggiare la partita sul 71-71. Indiana ha tenuto la palla finché Luke Goode non è entrato, Oumar Ballo ha ottenuto un rimbalzo offensivo ma ha mancato il putback, ha bombardato di nuovo e ha mancato un saltatore. Ohio State ha puntato ma non è riuscito a tirare fuori quando il tempo è scaduto.

Ohio State si è portato in vantaggio per 76-74 sulla tripla di Bruce Thornton con 1:26 rimasto ai tempi supplementari. Myles Rice dell’Indiana è andato a canestro ma non è riuscito a pareggiare la partita, ma Oumar Ballo è sceso con un rimbalzo offensivo e ha calciato la palla verso un Goode spalancato sull’ala per il vincitore della partita. Mobley ha mancato un tentativo da 3 punti per Ohio State e Kanaan Carlyle ha guidato la linea di fondo e ha mancato un tiro corto con: 14 rimasti.

Goode ha segnato 23 punti, record in carriera, e Ballo ha realizzato una doppia doppia con 21 punti e 15 rimbalzi, oltre a quattro assist e due stoppate per gli Hoosiers. Carlyle ha aggiunto 13 punti.

Mobley ha guidato i Buckeyes con 22 punti. Micah Parrish ne ha aggiunti 19 e Thornton 18.

Mercoledì l’Indiana giocherà con la Northwestern. Giovedì l’Ohio State giocherà contro la Purdue numero 17.

Rapporto dell’Associated Press.

