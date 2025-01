La tripletta di Amad al Manchester United ha facilitato l’intervista al CEO di Amorim

Ruben Amorim si è detto grato per questo AmareUna tripletta nel finale contro il Southampton “ha aiutato” la chiacchierata post partita con il comproprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, a svolgersi senza intoppi.

Lo United ha dovuto affrontare la sconfitta contro l’ultimo club della Premier League prima che Amad segnasse tre volte in 12 minuti ottenendo una drammatica vittoria per 3-1. Amorim ha parlato con Ratcliffe dopo la partita e ha detto che era grato per l’invenzione ivoriana prima di dover affrontare il suo capo.

“Ho avuto cinque minuti con lui (Ratcliffe) per parlare di cose diverse”, ha detto Amorim. “Non è stata una bella partita, ma il risultato ha aiutato la conversazione! Continuiamo il nostro lavoro. Oggi era più importante vincere. So che i tifosi vogliono vedere un calcio molto migliore, ma dobbiamo vincere le partite. Ce l’abbiamo fatta. .” vinceremo e prepareremo la prossima partita”.

Lo United ha faticato per gran parte della partita contro il Southampton ed è stato fortunato ad essere sotto solo 1-0 a metà tempo. Amad, che ha firmato un nuovo contratto quinquennale la scorsa settimana, ha pareggiato all’81esimo minuto e ha completato la sua prima tripletta da senior al quarto minuto di recupero.

“Forse una delle migliori settimane della mia vita”, ha detto. “Sono molto felice per questa vittoria. Questa squadra meritava di vincere questa partita, quindi sono molto felice.

“Sappiamo di avere giocatori di qualità in questa squadra. A volte dobbiamo essere più affamati nel terzo finale. Oggi abbiamo dimostrato che eravamo la squadra migliore. Sono così felice per la vittoria di oggi perché questa squadra se lo merita. “

Amad è rapidamente diventato il giocatore più importante di Amorim e l’allenatore dello United ha detto al 22enne che avrà ancora bisogno di lui quando il Brighton visiterà l’Old Trafford domenica.

“Ha bisogno di riposarsi, di mangiare del buon cibo e domenica abbiamo di nuovo bisogno di lui”, ha detto Amorim. “Ha fatto un ottimo lavoro, era il momento giusto per un ragazzo giovane per segnare una tripletta per un club come questo.

“Ci ha aiutato e sta facendo un’ottima stagione. Ne ho già parlato. Bisogna stare attenti con i ragazzi piccoli. Congratulazioni a lui, divertitevi stasera e deve far tesoro di questi momenti”.