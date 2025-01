La vittoria a sorpresa del Manchester United sull’Arsenal in FA Cup ha cambiato le sorti

LONDRA – Sostituto Joshua Zirkzee ha segnato il rigore vincente mentre il Manchester United è sopravvissuto per quasi un’ora a un uomo eliminando l’Arsenal dalla FA Cup in una drammatica sparatoria al terzo turno all’Emirates Stadium.

Bruno Fernandes hanno portato lo United in vantaggio al 7′ del secondo tempo con un primo tiro superbamente controllato che ha dato il via a un periodo frenetico di 20 minuti in cui la partita alla pari ha improvvisamente preso vita.

Ma poi Diogo Dalot un secondo cartellino giallo è stato giustamente mostrato per un contrasto in ritardo Mikel Merino e dal successivo calcio di punizione l’Arsenal pareggia sull’1:1. Portiere del Manchester United Altay Bayindirin rappresentanza di André Onanapoteva solo tirare un calcio di punizione direttamente in aria e Gabriel ha tentato un tiro al volo che ha deviato. Matthijs de Ligt e alla rete.

I Gunners erano quindi fuori controllo e avevano la possibilità di andare avanti Harry Maguire è stato trovato rovesciato Kai Havertz nella boxe dall’arbitro Andrew Madley. Lo United era furioso per la decisione, credendo che Havertz fosse andato a terra troppo facilmente, e ne seguì una mischia in cui Maguire, Havertz e Gabriel furono tutti ammoniti. Martin Odegaard entra in campo ma vede la sua punizione parata brillantemente da Bayindir, basso alla sua sinistra.

Lo United forza i tempi supplementari ma ha bisogno di un ottimo passaggio di De Ligt per negarlo Leandro Trossardo toccando. Zirkzee ha costretto Ray a una bella parata nella seconda metà dei tempi supplementari, ma le due squadre sono state separate dai rigori.

Havertz ha coronato un pomeriggio infelice vedendo la sua pessima punizione parata da Bayindir, mentre Fernandes, Amad Diallo, Lena Yoro E Lisandro Martinez Tutti hanno segnato, regalando a Zirkzee un momento di riscatto dopo essere stato deriso dai suoi stessi tifosi contro il Newcastle il mese scorso quando aveva segnato la punizione vincente.

I detentori della FA Cup, lo United, affronteranno in casa il Leicester City nella quarta partita della competizione.

Amorim può puntare sull’argenteria dopo un inizio difficile con il Manchester United

L’allenatore del Manchester United Ruben Amorim ora ha qualcosa di tangibile su cui concentrarsi. La priorità dello United sarà ovviamente quella di migliorare la propria posizione in Premier League nei prossimi mesi, ma il trofeo è ora a portata di mano, indipendentemente da quanto andrà male il campionato.

Le speranze dello United in FA Cup sono ulteriormente rafforzate sapendo che affronteranno il Leicester City in casa al quarto turno. Il ricongiungimento con Ruud van Nistelrooy sarà emozionante, ma rappresenta un pareggio vincibile che porterebbe lo United un passo avanti più vicino a Wembley e aiuterebbe a creare la spinta vitale di cui Amorim ha bisogno mentre si afferma all’Old Trafford.

Al contrario, l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha ripetutamente affermato che vincere trofei è l’ultimo passo per i Gunners, ma cresce il timore che non riescano a superare il limite. Era una storia familiare: 26 tiri, 3,29 gol previsti, ma solo tre tiri in porta su azione.

I progressi dell’Arsenal sotto Arteta sono innegabili, ma ora dovranno vincere la Premier League o la Champions League per evitare un’altra stagione senza trofei, salvo un improbabile ritorno della Coppa Carabao contro il Newcastle il mese prossimo. Il loro ultimo trofeo, l’unico trofeo sotto Arteta, è arrivato nel 2020.

Vincere di più è l’ultimo passo e forse, come stanno dimostrando i Gunners, il più difficile. –James Olley

giocare 1:57 Il Man United in 10 uomini ha eliminato l’Arsenal dalla FA Cup ai rigori Il Manchester United è passato al quarto turno della FA Cup dopo aver battuto l’Arsenal ai rigori, giocando 60 minuti con 10 uomini.

L’infortunio di Jesus mette l’Arsenal ancora più sotto pressione per il trasferimento di gennaio

Fonti hanno detto a ESPN prima della finestra di mercato di gennaio che il club entrerebbe nel mercato solo in caso di infortunio o opportunità imprevista.

CON Bukayo Saka E Ethan Nwaneri messi da parte per un lungo periodo, i Gunners hanno già subito una certa pressione da parte dei fan affinché agissero questo mese. Quella sensazione non farà altro che aumentare dopo Gabriele Gesù domenica è stato allungato nel primo tempo.

Quando Gesù si coprì il volto con la maglietta mentre se ne andava con quello che sembrava essere un problema al ginocchio, probabilmente nascondeva una reazione che suggeriva che temesse il peggio. Jesus verrà visitato, ma i primi segnali sembrano preoccupanti per un giocatore con un passato altalenante di infortuni, in particolare problemi al ginocchio.

Firmato l’Arsenal Raheem Sterling in prestito dal Chelsea il giorno della scadenza come copertura, ma non ha visto quasi nessuna azione, iniziando solo cinque partite in tutte le competizioni. Finalmente ha avuto una possibilità qui e ha mostrato alcuni segnali promettenti senza risolvere in modo convincente il problema del terzino destro dell’Arsenal.

L’Arsenal deve ora valutare se continuare con quello che ha o guardare al mercato dei trasferimenti – e le ragioni per ingaggiare un nuovo giocatore stanno diventando sempre più convincenti. — Olley

Zirkzee trova il riscatto ai rigori dopo aver faticato fin dall’arrivo dello United

Forse è stato giusto che Joshua Zirkzee abbia segnato il quinto rigore cruciale del Manchester United appena due settimane dopo essere stato fischiato dai tifosi all’Old Trafford quando è stato sostituito mezz’ora dopo la sconfitta della Premier League contro il Newcastle.

L’attaccante olandese raramente ha avuto l’aspetto che sperava l’attaccante dello United quando è arrivato ad un accordo del valore di oltre 40 milioni di euro (41 milioni di dollari) la scorsa estate. Ma domenica si è dimostrato promettente, sostituendo Rasmus Højlund all’81’, ed è andato vicino al gol ai supplementari quando il suo tiro deviato ha costretto una splendida parata. David Ray.

Un quinto rigore garantirà almeno un momento memorabile nella sua carriera allo United, qualunque cosa accada da lì in poi. “La vita ha queste cose belle”, ha detto Amorim alla BBC quando gli è stato chiesto di Zirkzee. “Ha vissuto un momento difficile qualche settimana fa. Ora ha cambiato il gioco per noi… tutti i giocatori di questa squadra hanno un’opportunità”. — Connor O’Halloran

Joshua Zirkzee festeggia il quinto gol del Manchester United e il rigore vincente nel terzo turno della FA Cup domenica. Alex Pantling/Getty Images

Havertz dell’Arsenal ha concluso una giornata miserabile con un errore decisivo

Il rigore sbagliato da Havertz ha riassunto la sua giornata. È stato lui il principale colpevole del fallimento dell’Arsenal, seguito a un terribile errore nella semifinale di Coppa Carabao di martedì, prima sconfitta casalinga contro il Newcastle.

Il nazionale tedesco è stato colpevole di sprecare altre due occasioni d’oro qui, la seconda con uno sforzo incredibilmente scarso mentre spingeva la palla a casa da sedici metri. Il suo rigore è mancato di convinzione e ha fornito un’ulteriore prova del fatto che la sua fiducia lo ha abbandonato proprio quando l’Arsenal ha bisogno che il centravanti si faccia avanti.

Havertz è passato organicamente a giocare come numero nove la scorsa stagione, un prodotto di Arteta che osservava il legame della sua squadra in allenamento e nelle partite dove, come ha descritto ad aprile: “I giocatori spesso decidono dove giocare e noi possiamo avere certe idee, ma poi tu vedere certe relazioni e certe cose fluire.”

Il flusso semplicemente non c’è al momento. Havertz è scomparso nel tunnel subito dopo i rigori e mercoledì Arteta avrà il compito di far rivivere il suo attaccante principale con il Tottenham. — Olley

Bayindir è un eroe imperfetto nella porta del Manchester United

L’inserimento di Altay Bayindir in porta è stato uno dei due cambiamenti apportati dal Manchester United per lo scontro di domenica, una dimostrazione di fiducia da parte dell’allenatore Ruben Amorim dopo un periodo turbolento al club da quando è arrivato allo United nel settembre 2023. L’ultima apparizione di Bayindir con lo United – un 4-3 sconfitta contro il Tottenham nei quarti di finale della Coppa Carabao il mese scorso – è stato battuto direttamente da calcio d’angolo Figlio di Heung-Min.

I tifosi dello United sarebbero perdonati se temono ciò che potrebbe accadere domenica. Tuttavia, si è rivelato un improbabile eroe negli Emirati.

Il portiere turco è stato in parte responsabile del primo gol dell’Arsenal quando ha deciso di non tirare. Gabriele Martinellicrossa in campo, invece di colpire debolmente la palla dritta in aria, che Gabriel Magalhaes presto sparò in fondo alla rete per pareggiare il punteggio.

Bayindir avrebbe comunque dimostrato il suo valore. L’onere è caduto su di lui per mantenere il punteggio in parità dopo che all’Arsenal è stato (erroneamente) assegnato un rigore quando l’arbitro ha stabilito che una gamba tesa di Harry Maguire aveva abbattuto Havertz. Bayindir smentisce i suoi dubbiosi con uno splendido tuffo sulla sinistra che respinge Martin Odegaard.

Ricordava in qualche modo il famigerato rigore di Peter Schmeichel nella semifinale di FA Cup del 1999 contro l’Arsenal. Questa interruzione, sempre sull’1-1, ha mandato anche la partita ai supplementari.

“Se non giochi non importa. Devi essere pronto ogni minuto, ogni secondo, se sei un giocatore del Man Utd devi essere pronto tutto il tempo”, ha detto Bayindir, premiato come uomo di la partita. BBC dopo la partita.

Bayindir non aveva finito lì. Poco dopo è venuto di nuovo in soccorso producendo uno stop accattivante con la mancia a Riso Declan un colpo di testa sopra la traversa e la sceneggiatura è stata scritta per Bayindir per essere di nuovo l’eroe quando la partita alla fine è andata ai rigori.

Ha indovinato il modo giusto per negare Havertz e consentire a Zirkzee di impostare il quinto rigore dello United per mandare lo United al quarto turno. –O’Halloran

giocare 2:17 Saliba: abbiamo meritato di vincere contro il Manchester United Il difensore dell’Arsenal William Saliba reagisce subito dopo essere uscito dalla FA Cup ai rigori contro la partita. Manchester United.

La partita Man United-Arsenal che commemora una rimonta indimenticabile

Parlando del 1999, c’erano alcuni paralleli in questo gioco, anche se il contesto difficilmente avrebbe potuto essere più diverso. In quel famoso scontro, lo United parò un rigore sull’1-1 pur essendo ridotto a 10 uomini (nel 1999 fu Roy Keane – questa volta Diogo Dalot fu espulso dopo un secondo cartellino giallo per un’azione sciatta).

Gli Emirati hanno avvertito un ritorno anche in altri modi. Le partite tra queste due squadre erano famose per essere esagerate: pensa a Martin Keown che festeggiava davanti a Ruud van Nistelrooy nel 2003, o Keane che minacciava Patrick Viera nel tunnel due anni dopo.

La partita di domenica non è stata diversa. Uno degli allenatori dello United è stato ammonito dopo l’esonero di Dalot, con le due panchine che si strillavano a vicenda.

La tensione è aumentata ulteriormente dopo che all’Arsenal è stato assegnato un rigore: prima un gruppo di giocatori dello United ha protestato contro l’arbitro Andrew Madley e poi entrambi i gruppi di giocatori si sono scontrati. Maguire ha affrontato Havertz; Gabriel ha urlato a Martinez; Manuel Ugarte Sembrava aver atterrato Havertz con una sorta di testata.

Per completare la sensazione di ritorno al passato, non c’era nessun VAR per ricontrollare nulla. Un rigore per l’Arsenal sicuramente non sarebbe mai avvenuto se il VAR fosse stato in atto e Ugarte avrebbe potuto essere espulso.

Quando la partita è andata ai calci di rigore, il gioco ha prodotto 35 falli, con i 27 falli durante i tempi regolamentari che sono stati il ​​massimo in questo confronto in quasi sei anni.

Il finale non è stato proprio la magia del 1999 – non ci sarà alcuna corsa dinamica di Ryan Giggs e lo United farà altro che cacciare il triplete in questa stagione – ma si è comunque concluso con la vittoria dello United. –O’Halloran