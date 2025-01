La vittoria della Supercopa del Barça porta il dramma che i sauditi volevano

JEDDAH, Arabia Saudita – Nel centro storico di Jeddah, nel cuore antico della città, c’è un campo da calcio. Non è molto: una superficie irregolare, in erba sintetica e due porte sottodimensionate. Ci sono riflettori e linee bianche sul terreno, ma non ci sono posti a sedere per gli spettatori. È circondato da muri fatiscenti, edifici semiabbandonati e qualche palma. Questo è il calcio, come sempre e ovunque.

Ma il gioco è cambiato. La Coppa del Mondo FIFA 2034 si avvicina. Cristiano Ronaldo gioca qui nella Saudi Pro League e anche Karim Benzemaall’Al Ittihad di Jeddah. E 20 miglia a nord di quel terreno – un’ora di macchina in una buona giornata per il traffico – ce n’è un altro: all’interno dello stadio Al Jawhara da 62.000 posti, nella King Abdullah Sports City, sede della Supercopa spagnola del 2025.

Campo di calcio a Jeddah. Ma non quello in cui si è giocato il Clásico di stasera. La Supercoppa è ormai alle porte @ESPNFC… pic.twitter.com/QNTSFRX9In — Alex Kirkland (@alexkirkland) 12 gennaio 2025

Questo torneo si tiene in Arabia Saudita dal 2020 – con una pausa di un anno a causa della pandemia – spostandosi tra Jeddah e la capitale Riyadh. La sua ultima iterazione mette l’uno contro l’altro i primi due classificati della Liga della scorsa stagione e i finalisti della Copa del Rey in una “final four”. Il contratto, firmato fino al 2029, vale circa 40 milioni di euro all’anno per la Federcalcio spagnola (RFEF). La metà va ai club.

Tutti qui, a parte i tifosi delle altre due squadre coinvolte, vogliono una finale Real Madrid-Barcellona. Questa è la ragion d’essere di un torneo migliorato: portare competitività Classicocon il trofeo in palio, verso l’Arabia Saudita, con tutta l’attenzione – e il profitto – che genera.

“Vai alla partita?” ha chiesto emozionato un addetto ai bagagli all’aeroporto internazionale King Abdulaziz di Jeddah. “Spero che sia Real Madrid-Barcellona. Sarebbe una bellissima finale”.

Ed eccola lì, la terza Classico Finali consecutive di Supercoppa, dopo la vittoria per 3-1 del Barça nel 2023 e la vittoria per 4-1 del Real nel 2024. La vittoria per 5-2 del Barcellona domenica aveva Tutto. Sette gol. Pena. Cartellino rosso. Queste partite sono intrinsecamente imprevedibili, ha spiegato il giorno prima l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti.

“La qualità prevale”, ha detto Ancelotti. “C’è tanta qualità individuale da superare una squadra che è prevalentemente difensiva.

A quanto pare, non era un brutto riassunto. Qualità individuale? Significava per il Barcellona Lamine Yamal, RafhinhaE Roberto Lewandowski. Per Madrid: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicio il Giovane.

Difenditi? Non così tanto.

Gli errori di entrambe le squadre non hanno fatto altro che aumentare il dramma. Il Barcellona ha avuto due occasioni da gol nei primi cinque minuti, Thibaut Courtois parato il tiro ad effetto di Yamal e poi il colpo di testa di Raphinh. Ma meno di un minuto dopo, il Real Madrid torna in contropiede, Mbappé scatta dalla linea di metà campo e gira in torsione Alessandro Balde in nodi prima di sparare sopra il portiere Wojciech Szczesny.

Il primo di Mbappé Classiconella Liga di ottobre ha fallito: il Real ha perso 4-0 e Mbappé ha vissuto una mini-crisi di fiducia, cogliendo un record otto volte nella spietata trappola del fuorigioco del Barcellona. Qui la sua fiducia era alta. Il Real ha giocato tre finali in questa stagione: la Supercoppa UEFA, la Coppa Intercontinentale FIFA e la Supercoppa spagnola. Mbappé ha segnato in tutte. Ben presto si scrollò di dosso le sfide in stile Ronald Nazario prima di essere abbattuto e infortunarsi alla caviglia.

Ma il dominio del Barcellona nel possesso palla era già lampante, con l’83% di possesso palla nei primi 20 minuti. E non passò molto tempo prima che fossero alla pari, una transizione rapida che terminò con Lewandowski che giocava in Yamal, che faceva quello che fa: tagliare dentro, Lionel Messi-like e terminando di sinistro supera Courtois. I gol continuavano ad arrivare. Al 35′ rigore per il Barça, concesso dopo la revisione del VAR Edoardo Camavinga preso Gavi con le sue borchie. Lewandowski ha segnato per il 2:1.

Questo era esattamente lo spettacolo che la federazione e i sauditi volevano, uno scontro tra i due più grandi club del mondo. Ma poi il Barcellona ha trovato un’altra velocità e il Real Madrid è crollato.

“Hanno segnato gol facilmente”, ha detto Ancelotti dopo. “Abbiamo perso tanti duelli… non devo nominare nessuno, parlo di tutta la squadra, abbiamo difeso male.

Il presidente del Barcellona Joan Laporta alza il trofeo dopo la vittoria della Supercopa di domenica. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto tramite Getty Images

Altri due gol del Barcellona sono seguiti prima dell’intervallo, Raphinha ha segnato Courtois e Balde ha segnato nell’ultimo dei nove minuti di recupero. Era 4-1 e la panchina del Barcellona saltava in aria in festa. Ancelotti ha cambiato e portato Dani Ceballos per Camavinga, ammonito Rodrygo ha dato speranza al Real Madrid, colpendo la traversa da posizione di fuorigioco. Ma un minuto dopo Rafhinha segna ancora. 5-1.

I tifosi del Real Madrid presenti allo stadio sedevano in un silenzio sbalordito. Anche il Barcellona non poteva credere a quello che stava accadendo. La partita finì come una gara, ma l’azione continuava ad arrivare. Mbappé supera Szczesné e viene atterrato al limite dell’area, il portiere viene espulso, il Barça resta in 10 uomini. Rodrygo ha trasformato il calcio di punizione. C’era tempo anche per quello Daniele Olmo – la cui disponibilità per il torneo era incerta fino a quando il Ministero dello Sport spagnolo (CSD) non ha deciso che dovesse essere temporaneamente registrato nuovamente come giocatore del Barça – ha giocato l’ultima mezz’ora. Al fischio finale, molti tifosi del Real Madrid avevano già lasciato i loro posti e si dirigevano verso le uscite.

La vittoria per 5-2 del Barcellona è emblematica di una stagione che finora è stata caratterizzata dall’incertezza. Il Barça sembrava inarrestabile fin dall’inizio, guidando la Liga; poi la loro forma è andata in pezzi quando il Real si è ritrovato lentamente e Bellingham ha iniziato a segnare. Ma il Barça non ha sempre giocato male dopo la sconfitta e il Real Madrid spesso non è riuscito a convincere nella vittoria. E in questo momento non c’è una sola squadra in testa alla Liga, a metà stagione: si tratta dell’Atletico Madrid, che domenica ha battuto tranquillamente l’Osasuna 1-0 in campionato.

Nessuno sa cosa accadrà nella seconda metà della stagione, ma questa è stata una notte di rinascita trionfale per il Barcellona, ​​per l’allenatore Hansi Flick e i suoi giocatori, e un duro colpo per il Real Madrid, che non perde molte finali, certamente non concedendone cinque. obiettivi.

Ed è stata un’ottima serata per la Federcalcio spagnola. Vendere un prodotto del genere è facile.

“Per noi (i sauditi), il calcio appartiene a due paesi: Brasile e Spagna”, mi ha detto prima della partita Fahad, autista e guardia di sicurezza. È un’azienda famosa. Dopo aver vinto Euro 2024, la Spagna è tornata, l’immagine della Nazionale è stata restaurata. Dopo questa Supercopa, c’è anche il Barcellona.