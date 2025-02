L’abito di Jalen Hurts davanti al Super Bowl ha i fan che parlano

Il quarterback di Philadelphia Eagles Jalen Hurts è pronto per il suo tiro al Redemption nel Super Bowl 59, dove affronta di nuovo Patrick Mahomes e Kansas City Chiefs.

Dopo aver portato la sua squadra al secondo campionato NFC in tre anni, Hurts fa notizia prima ancora di salire sul campo Superdome, questo tempo per le sue sorprendenti elezioni prima della partita.

Il quarterback di 26 anni ha girato la testa quando è salito a bordo dell’autobus di squadra e ha sfoggiato un ensemble a tutto tondo che ha immediatamente attirato l’attenzione di fan e media.

Eagles Faithful è stato rapido ad abbracciare la dichiarazione di moda audace di Furts e i social media inondati con reazioni entusiaste.

“Non perdono affatto quando Jalen si presenta vestita così, aquile con 60”, ha dichiarato un fan ottimista.

– t̶h̶e̶ e̶m̶i̶l̶y̶🏳 (@oceanssswhisper94) 9 febbraio 2025