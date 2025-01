L’ACC sta valutando la possibilità di modificare il gioco per il titolo della conferenza dopo un finale ravvicinato con SMU nel CFP

L’ACC sta valutando un paio di modifiche senza precedenti al gioco del titolo della conferenza dopo la prima stagione dell’ampliamento dei College Football Playoff a 12 squadre.

Uno dei possibili cambiamenti sarebbe quello di dare un saluto al campione della stagione regolare dell’ACC mentre le squadre del secondo e terzo posto della conferenza giocano per il titolo, ha affermato il commissario dell’ACC Jim Phillips. ha detto ai giornalisti domenica. Un altro possibile cambiamento significherebbe essenzialmente un playoff a quattro squadre all’interno della conference, con le teste di serie n. 1 e n. 4 che si affrontano e le teste di serie n. 2 e n. 3 nell’ultima settimana della stagione regolare. Il vincitore di questi giochi giocherà nella partita del campionato ACC.

“Le partite di campionato della Conference sono importanti finché le rendiamo importanti, giusto?” chiese Phillips. “Giochi due contro tre? Attraversi la stagione regolare e chiunque vinca la stagione regolare, lo parcheggi semplicemente a bordo campo, e poi nella partita di campionato giochi la squadra al secondo posto contro la squadra al terzo posto. Hai il campione della stagione regolare e poi hai il torneo della conferenza o il campione della post-stagione.

“Questa è una delle opzioni: a seconda di come tratti i campioni della conferenza o la partita di campionato, potresti voler farlo diversamente.”

Il passaggio finale di Phillips al formato del campionato ACC è avvenuto subito dopo che la conferenza ha quasi portato solo una squadra nel primo CFP a 12 squadre. Il campione della stagione regolare SMU ha perso contro Clemson su un field goal di 56 yard al segnale acustico nella partita di campionato della conferenza. La vittoria ha dato a Clemson un’offerta automatica al CFP, ma la SMU ha dovuto trascorrere le ore successive aspettando di vedere se sarebbe stata ribaltata da tre sconfitte nella SEC.

La SMU, classificata all’ottavo posto nel sondaggio CFP prima della sconfitta contro Clemson, ha concluso nel campo di 12 squadre e si è intrufolata con l’offerta generale finale. Sebbene la SMU finì per raggiungere il CFP, gli allenatori del gioco all’epoca ritenevano che le squadre avrebbero fatto meglio a non giocare nelle partite di campionato della conferenza per migliorare la loro classifica post-stagionale.

L’allenatore della SMU Rhett Lashlee era nel gruppo. “Se tutte le nostre squadre si ammalassero di COVID oggi e non giocassero, saremmo dentro”, Lashlee ha detto a On3 a dicembre. “Non abbiamo un altro punto dati che ci porti indietro rispetto a nessuno. Penso che se apri quella porta, vedrai molte persone fare un sacco di cose pazze.”

Poiché alcuni credevano che fosse meglio per SMU abbandonare il gioco per il titolo ACC, Lashlee non la vedeva come una cosa onorevole da fare. “Giocheremo a Charlotte e proveremo a competere per il nostro campionato perché è la cosa giusta da fare”, ha detto. “Questo è quello che fanno i rivali. Apprezziamo l’opportunità di condividere il campo con qualcuno come Clemson, una squadra fantastica, e provare a fare qualcosa di speciale.

“Come ho detto, scelgo di credere che domenica anche dall’altra parte si farà la cosa giusta”.

Il potenziale cambiamento dell’ACC alla struttura del gioco del campionato della conferenza arriva anche mentre il College Football Playoff valuta le modifiche al suo formato. Gran parte della discussione sulla prima politica comune della pesca delle 12 squadre ha riguardato la semina, ma questo verrà deciso in seguito. YKP potrebbe anche espandersi nuovamente nel 2026.

Per ora, Phillips ha detto che esprimerà i suoi pensieri sul cambiamento della partita per il titolo della conferenza quando incontrerà gli allenatori della lega in una teleconferenza più tardi a gennaio.

“Ne ho accennato in alcune delle nostre chiamate AD bisettimanali, e queste sono alcune delle cose che stanno andando avanti”, ha detto Phillips. “Vogliamo ricapitolare la stagione regolare, la postseason e cosa pensiamo di fare per il futuro?”

