L’agente di Bradley Beal non ha parlato di rinunciare al no-trade per lasciare i Suns

La guardia dei Phoenix Suns Bradley Beal e il suo agente non hanno parlato di rinunciare alla sua clausola di non scambio, e il suo unico obiettivo è aiutare la squadra a riprendersi dalla recente crisi, ha detto l’agente Mark Bartelstein a ESPN.

I Suns sono stati collegati a Jimmy Butler dopo che i Miami Heat lo hanno sospeso e hanno annunciato la scorsa settimana che avrebbero esplorato opzioni commerciali. Ciò ha portato a speculazioni e rapporti secondo cui Beal potrebbe essere coinvolto.

La situazione ha attirato più attenzione lunedì, quando l’allenatore dei Suns Mike Budenholzer ha fatto una mossa a sorpresa per spostare Beal in panchina per avviare la squadra dopo aver perso 17 delle ultime 24 partite.

“Non ci sono state discussioni commerciali con i Suns o con qualsiasi altra squadra”, ha detto Bartelstein. “Bradley è completamente concentrato nell’aiutare i Suns a cambiare le cose.

Beal ha detto dopo la partita di lunedì contro i Philadelphia 76ers, la sua prima partita da riserva in nove anni, di non aver sentito parlare dalla squadra di uno scambio, aggiungendo: “Ho in mano le carte” se i Suns ne volessero uno.

Bartelstein ha detto che Beal, a cui restano due anni e 110 milioni di dollari di contratto dopo questa stagione, non rinuncerà mai alla clausola di non scambio che ha ricevuto quando ha firmato un contratto quinquennale da 251 milioni di dollari con i Washington Wizards nel 2022.

A causa delle restrizioni commerciali dovute al fatto di essere la seconda squadra sul piazzale a causa del libro paga di 216 milioni di dollari, Phoenix non avrebbe alcun modo praticabile per acquisire Butler a meno che non utilizzassero Beal come parte dello scambio.

Bartelstein non ha escluso la possibilità di rinunciare alla clausola dell’accordo, come fece Beal nel 2023 quando fu ceduto ai Suns, se si verificasse la situazione “perfetta”. Ma questa azione non è attualmente allo studio, ha ribadito Bartelstein.

Beal ha giocato 31 minuti dalla panchina martedì, segnando 10 punti con cinque assist nella sconfitta per 115-104 contro lo Charlotte, portando i Suns al 16-19 della stagione. Ha segnato 25 punti dalla panchina nella vittoria di lunedì a Philadelphia. Ha una media di 17,8 punti, 3,5 rimbalzi e 3,2 assist a partita.

Beal e LeBron James dei Los Angeles Lakers sono gli unici giocatori della NBA ad avere clausole di non scambio nei loro contratti.