Lakers e Clippers devem retomar os jogos em casa na segunda-feira, depois que Los Angeles renuncia aos jogos adiados

A fumaça espessa dos incêndios florestais envolve o centro de Los Angeles na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. (AP Photo/Richard Vogel)

Espera-se que Los Angeles Clippers e Lakers retomem os jogos em casa na segunda-feira, depois que vários jogos foram adiados devido aos incêndios florestais em Los Angeles.

Ele A NBA informou o Clippers e Miami Heat no domingo, cujo jogo em Los Angeles na noite de segunda-feira deverá ser disputado conforme programado no Intuit Dome em Inglewood. Os Lakers e os Spurs Também se espera que eles joguem o jogo deles está agendado na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles.

À medida que os incêndios continuam a arder em Los Angeles, o status de cada jogo permanece sujeito a alterações.

Os jogos em casa de cada equipe foram adiados no fim de semana em meio a incêndios que atingiram toda a cidade. Um jogo em casa do Clippers contra o Charlotte Hornets marcado para sábado foi adiado. Os jogos do Lakers contra Hornets e Spurs também foram adiados.

Ainda não foram definidas datas de reposição para os jogos adiados. Um jogo de playoff da NFL entre Rams e Vikings agendado para segunda-feira e programado para ser disputado em Inglewood será disputado no Arizona.

O atacante do Clippers, Kawhi Leonard, perdeu a derrota na estrada de quarta-feira para o Denver Nuggets para estar com familiares que foram afetados pelo incêndio em Palisades. Ele voltou a treinar no domingo enquanto o Clippers se preparava para o jogo contra o Heat.

A partir de domingo, 153.000 residentes da área de Los Angeles ordens de evacuação foram impostas a eles e outros 166.000 foram avisados ​​para se prepararem para uma possível ordem de evacuação. Pelo menos 16 pessoas morreram nos incêndios.