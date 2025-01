Lakers e Clippers dovrebbero riprendere il programma casalingo lunedì in mezzo agli incendi

Dopo aver rinviato diverse partite del sabato a causa di gli incendi in corso nell’area di Los AngelesL’NBA ha informato i Lakers e i Clippers che le loro partite regolarmente programmate dovrebbero svolgersi lunedì alla Crypto.com Arena e all’Intuit Dome.

I Lakers ospiteranno i San Antonio Spurs mentre i Clippers ospiteranno i Miami Heat.

“È al di sopra del mio stipendio”, ha detto l’allenatore dei Clippers Tyronn Lue quando gli è stato chiesto se fosse giusto giocare lunedì. “Penso che l’NBA abbia una buona conoscenza di ciò che sta accadendo e di ciò che deve fare. Quindi prenderanno una decisione. Sanno che stiamo attraversando un momento difficile in questo momento nello stato della California, e loro lo capiscono.” .

“Speriamo che domani porteremo un po’ di gioia al ritorno della partita e un po’ di solidarietà possibile e proveremo a mettere sorrisi sui volti delle persone nei momenti difficili”.

Venerdì la lega ha rinviato le partite di sabato con gli Spurs ai Lakers e gli Charlotte Hornets ai LA Clippers, spostandole a date successive.

L’NBA ha anche affermato che donerà 1 milione di dollari in aiuti immediati alla Croce Rossa americana, alla World Central Kitchen e ad altre organizzazioni. I Lakers organizzeranno anche una raccolta di donazioni in occasione delle prossime partite casalinghe a partire da lunedì, con i fan incoraggiati a portare articoli non utilizzati e non aperti per sostenere gli sforzi della Banca alimentare regionale di Los Angeles.

Circa 105.000 persone rimangono sotto evacuazione obbligatoria a causa dei molteplici incendi nell’area di Los Angeles. L’incendio di Palisades è già il più distruttivo nella storia di Los Angeles, con oltre 5.600 strutture distrutte su oltre 24.000 acri. Almeno 16 persone sono morte a causa degli incendi.

“Questa è probabilmente la cosa più grande di cui ho preso parte”, ha detto Lue. “Solo vedere famiglie e persone perdere case, attività, persone care. È piuttosto devastante ed è difficile capire veramente cosa stanno attraversando in questo momento.”

La guardia degli Spurs Chris Paul, residente a Los Angeles che in precedenza giocava per i Clippers, ha espresso preoccupazione per la comunità dopo la sconfitta della squadra mercoledì sera a Milwaukee. Paul ha detto che sua moglie e i suoi figli hanno evacuato la loro casa martedì.

“È decisamente spaventoso, tutto quello che sta succedendo”, ha detto Paul. “Invio tanto amore e preghiere ad alcuni dei miei amici e familiari più cari che hanno perso tutto.”

L’attaccante dei Clippers Nicolas Batum ha detto che la squadra ha “vissuto cose pazzesche” negli ultimi cinque giorni, inclusa la partita di mercoledì scorso a Denver quando erano in corso le evacuazioni a Los Angeles.

“Quella partita a Denver è stata strana tutto il giorno”, ha detto Batum. “Sono stato al telefono tutto il giorno con la mia famiglia. Non ho dormito quella notte… Penso di aver smesso di controllare il telefono tre minuti prima della partita. L’ho controllato all’intervallo. Non lo faccio mai. Solo per essere sicuro la moglie e i figli stavano bene.”

Gli Spurs sono arrivati ​​a Santa Monica giovedì presto dopo essere atterrati a Los Angeles su un volo iniziato poco dopo la partita della squadra a Milwaukee. Il club si è registrato nell’hotel della squadra a Santa Monica, ma poche ore dopo ha deciso di trasferirsi per precauzione in un hotel del centro di Los Angeles.

L’NBA aveva già rinviato la partita di giovedì tra Lakers e Hornets alla Crypto.com Arena, partita ancora da riprogrammare.

L’allenatore dei Lakers JJ Redick ha detto la scorsa settimana di aver perso la sua casa a causa dei Palisades Fire.

Dopo le partite di lunedì, mercoledì i Lakers ospiteranno gli Heat, mentre i Clippers ospiteranno i Brooklyn Nets.

Ramona Shelburne e Dave McMenamin di ESPN hanno contribuito a questo rapporto.