Lakers e Clippers jogam seus primeiros jogos em casa desde incêndios florestais devastadores: “Nosso trabalho é dar esperança e alegria”

Los Angeles Lakers e Clippers ocuparam suas quadras na segunda-feira pela primeira vez desde então. Os incêndios florestais devastadores que mataram pelo menos 24 pessoas. e destruíram mais de 12.000 estruturas começaram a varrer a área de Los Angeles na semana passada.

O Lakers, que perdeu por 126 a 102 para o San Antonio Spurs, não jogava desde 7 de janeiro, depois que seus jogos contra Charlotte e San Antonio foram adiados. O Clippers, que teve o jogo contra o Charlotte adiado, não jogava desde 8 de janeiro antes de receber o Heat na segunda-feira, no que acabou sendo uma vitória por 109-98.

Antes de seus respectivos jogos, o técnico do Lakers, JJ Redick, e o técnico do Clippers, Tyronn Lue, falaram aos repórteres sobre o retorno à ação após alguns dias tão horríveis.

Redick, cuja família perdeu “tudo o que tínhamos e que era importante para nós” Depois que a casa que eles alugavam pegou fogo, ele falou sobre a beleza que pode surgir quando as pessoas se reúnem em tempos de tragédia, o vínculo único entre Los Angeles e o Lakers e o papel que os esportes podem desempenhar no fornecimento de uma distração bem-vinda e fonte de alegria. “alegria” em tempos difíceis.

“Acho que um grupo funciona melhor quando tira forças uns dos outros.” Redick disse. “Portanto, é nosso trabalho dar força, dar esperança e dar alegria. O esporte é muitas coisas e o esporte pode certamente proporcionar uma fuga e uma distração e, esperançosamente, o esporte, e esta noite, também pode proporcionar um pouco de alegria. “O esporte realmente funciona bem quando o time, a organização tem uma conexão com a cidade e os torcedores sentem uma conexão com o time. Anjos. Anjos. Tendo jogado aqui antes e vivido aqui, estou muito ciente dessa relação e parte da razão pela qual quis treinar aqui foi para participar disso.”

Lue também reconheceu o pequeno papel que ele pode desempenhar no processo de cura após um evento como este retornar à quadra e dar ao povo de Los Angeles algo para comemorar, mesmo que seja por pouco tempo.

“Espero que isso possa colocar um sorriso em alguns rostos.” Lue disse. “Pare de pensar nos incêndios devastadores agora. As experiências da vida superam tudo… isso é o mais importante. Mas espero que possamos sair por algumas horas e desfrutar do basquete.”

Lakers e Clippers prestam homenagem às vítimas e homenageiam os socorristas

O Lakers realizou uma campanha de doações fora de seu estádio antes do jogo e os dois times estão entre 12 equipes esportivas da área de Los Angeles contribuirão com mais de US$ 8 milhões combinadas para apoiar as vítimas necessitadas.

Ambas as equipes homenagearam com camisetas a tragédia dos incêndios. Os Lakers usaram camisetas em homenagem aos socorristas durante o aquecimento antes do jogo.

Os Clippers deram início a um gesto semelhante com uma camiseta “LA Strong” distribuída aos fãs sentados no novo Intuit Dome.

Antes do jogo Lakers-Spurs, o californiano Gabe Vincent dirigiu-se à multidão para reconhecer as vítimas do incêndio. Vincent também elogiou os socorristas “que estão arriscando suas vidas para proteger nossa comunidade” e enfatizou a união como uma comunidade.

Enquanto isso, os Clippers recorreram ao locutor Eric Smith para se dirigir ao público.

“Nossa cidade sofreu uma devastação insondável. Casas foram destruídas, empresas e vidas foram perdidas, comunidades mudaram para sempre. Estamos muito gratos pelos primeiros socorros, mas estamos de luto pelas vítimas”, disse Smith. “A fumaça vai subir e eles vão voltar e reconstruir, porque aqui é Los Angeles. Hoje estamos todos juntos: um time, uma Los Angeles”.

De acordo com a CBS NewsOs incêndios na área de Los Angeles mataram pelo menos 24 pessoas, destruíram mais de 12.000 estruturas e queimaram mais de 60 milhas quadradas.