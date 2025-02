Lakers inizia l’era di Luka Doncic con 132-113 Jazz vincente

Luka Doncic Ci sono stati 14 punti, cinque rimbalzi e quattro aiuto nel debutto dei loro Lakers, quando Los Angeles ha vinto lo Utah Jazz 132-113 lunedì sera.

LeBron James ha chiuso con 24 punti, otto assistenza e sette rimbalzi, Austin Reaves ha fatto 22 e Lakers ha vinto la sua sesta vittoria diretta.

Doncic, acquisito in un negozio scioccante di Dallas Mavericks il 2 febbraio, ha suonato per la prima volta dopo aver mantenuto uno sforzo di vitello a Natale. Era limitato a meno di 24 minuti come precauzione ed è stato in grado di sedersi nel quarto trimestre con la sua nuova squadra in completo controllo, ma aveva ancora diversi momenti straordinari per aiutare a salire di 12 partite in 14 partite.

Le nuove superstar, Los Angeles, avevano sette giocatori per raggiungere il doppio numero, sparato il 54,3% del pavimento e portarono fino a 34.

Lauri Markkanen e John Collins hanno ricevuto ciascuno 17 punti per il jazz, che sono caduti nove di fila.

Garanzia

Jazz: Il capo allenatore Will Hardy ha detto prima della partita che ha desiderato che la sua giovane squadra ha adottato condizioni insolite, ma lo Utah ha lottato sotto i riflettori.

Lakers: Il debutto di Doncic è stato un caso di un cielo stellato, anche secondo gli standard di Los Angeles. Adele, Will Ferrell, Flea e Chad Smith Red Hot Chili di Peppers e Mavericks Great Dirk Nowitzki erano presenti.

Un momento importante

Doncic ha realizzato una serie di passaporti impressionanti nel primo gioco, vestiti di viola e oro, tra cui Jaxson Hayes che ha fondato un dunk di vicolo a 50 secondi nel gioco e ha trovato strisce con James in un campo di tre quarti per l’ultimo minuto di licenziamento per il layoff per il Apertura della metà.

Tastiera

Dopo un lungo licenziamento, Doncic sembrava un piede pesante, sparando da 5 a 14 campi e ha realizzato solo una delle sue sette compagnie in un’area a 3 punti (14,3%).

Prossimo

Jazz ospita Lakers mercoledì.

L’Associated Press ha partecipato a questo rapporto.

