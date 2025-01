Lakers mantém Cavaliers próximos mais cedo, mas cai para o poderoso Cleveland na Crypto.com Arena

Darius Garland, do Cavaliers, passa a bola na frente de Anthony Davis, do Lakers, à direita, enquanto Austin Reaves olha na noite de terça-feira na Crypto.com Arena. O Lakers manteve o jogo disputado desde o início, antes de perder por 122-110. (Wally Skalij/Los Angeles Times)

Ele Lakers foram mais uma vez enterrados sob uma avalanche de três pontos do Cleveland Cavaliers, o espaçamento e as lacunas no chão empurrando a defesa do Lakers para todos os cantos antes de finalmente quebrar sob a pressão.

O resultado foi o mesmo, mas o processo e o time que os Cavaliers venceram na noite de terça-feira na Crypto.com Arena no jogo final de 2024 foram fundamentalmente diferentes de aquele que explodiu em 30 de outubro em Cleveland.

A versão do Lakers que foi fumada em Cleveland foi a que tentou tirar o máximo proveito de uma fórmula que já havia mostrado que tinha teto, perdendo nas duas pós-temporadas anteriores para o Denver Nuggets. Era aquele que esperava um núcleo de LeBronJames, Antonio Davis, Austin Reaves e D’Angelo Russell Juntamente com um novo treinador, ele poderia encontrar outro equipamento, outro nível.

Esta semana, o Lakers decidiu que a visão não terminaria bem. Esta semana, o Lakers, pelo menos, mudaram fundamentalmente.

Enquanto o melhor time da NBA com 29-4 derrotou todos os lances do Lakers, geralmente com alguma combinação de cansativas cestas de 3 pontos de Donovan Mitchell, Evan Mobley ou reserva Max Strus, o Lakers mostrou flashes de como serão diferentes no futuro. Melhor ou pior ainda está para ser visto.

Reaves, novamente vendo seu volume aumentar com Russell agora jogando pelo Brooklyn Nets, liderou o Lakers com 35 pontos e 10 assistências, se recuperando de um primeiro turno ruim. Davis marcou 28 pontos e 13 rebotes. E James, jogando pela primeira vez desde que completou 40 anos, marcou 23.

Mas o Cleveland marcou 11 arremessos de três pontos a mais que o Lakers e acertou mais nove. Eles marcaram 24 pontos graças aos rebotes ofensivos, em comparação com 12 do Lakers. E, apesar de jogar na segunda-feira em San Francisco, eles estabeleceram o ritmo e a fisicalidade desde o início, enquanto o Lakers rapidamente perseguia os dois dígitos.

Dorian Finney-Smith Ele jogou 21 minutos em sua estreia no Lakers, marcando em uma enterrada, mas sem gols nas outras três tacadas. Shake Milton, jogando porque o armador Gabe Vincent perdeu o jogo de terça-feira devido a uma lesão oblíqua, acertou um par de três pontos em seus 10 minutos, mas a segunda unidade do Lakers sem Russell foi totalmente derrotada por 32-12.

O Cleveland, que parece um time totalmente formado com o calendário chegando a 2025, conseguiu ter cinco jogadores com pelo menos 15 pontos liderados pelos 27 de Jarrett Allen.

