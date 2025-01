Lakers nominato corteggiatore commerciale per i raptor veterani

I Toronto Raptors sono probabilmente lontani anni dalla contesa.

Pertanto, potrebbero essere motivati ​​a separarsi dai loro veterani alla prossima scadenza commerciale della NBA.

Pertanto, non sorprende che Bruce Brown Jr. nuovamente coinvolto in voci commerciali.

Secondo Evan Sidery di Forbes, i Los Angeles Lakers sono una potenziale destinazione.

“Dall’anno scorso, Los Angeles ha desiderato Brown come un giocatore che si adatterebbe bene a LeBron James e Anthony Davis”, ha scritto Sidery su X.

I Lakers sono una squadra da tenere d’occhio in quanto pretendenti commerciali per Bruce Brown. Dall’anno scorso, Los Angeles ha desiderato Brown come giocatore di ruolo che si adatterebbe bene a LeBron James e Anthony Davis. Lo stipendio di 23 milioni di dollari di Brown complicherà le trattative commerciali con i Raptors. pic.twitter.com/fLbesyAxF1 — Evan Sidery (@esidery) 21 gennaio 2025

Sidery scrive che lo stipendio di 23 milioni di dollari di Brown renderà difficile per i Lakers inserirlo nel loro libro paga.

Inoltre, Brown ha saltato molto tempo per un infortunio al ginocchio ed è apparso solo in nove partite in questa stagione.

Tuttavia, è stato determinante nell’aiutare i Denver Nuggets a vincere le finali NBA del 2023.

Perderlo è stato un duro colpo per la rotazione dell’allenatore Mike Malone.

Brown può giocare dentro e fuori la palla ed è ugualmente efficace partendo o uscendo dalla panchina.

Nonostante sia sottodimensionato, è un difensore impavido incaricato di difendere 1 contro 5.

Brown è un grande slasher e un tiratore da 3 punti migliorato.

È il tipo di collante e giocatore di ruolo da campionato che squadre come i Lakers bramano.

I Raptors dovrebbero avere diversi pretendenti per i servizi di Brown, e sarà interessante vedere se i Lakers riusciranno a fare un accordo e prenderlo.

PROSSIMO: LeBron James ha preso di mira i tifosi dei Clippers prima della partita di domenica