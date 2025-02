Lakers sem LeBron ou Luka recebem 45 pontos em sua carreira de Austin Reaves em Victoria sobre os Pacers

A mídia e os fãs da Crypto.com Arena e uma audiência nacional na televisão na ESPN provavelmente ficaram desapontados que Luka Dončić não fez sua estréia no Los Angeles Lakers na tarde de sábado. Então A equipe anunciou Que LeBron James também não tocasse, sentado com a dor no tornozelo esquerdo.

A ESPN já flexionou o confronto de sábado com o Indiana Pacers ao seu alinhamento de transmissão em antecipação que Dončić interpretou antes da equipe decidir que sua nova estrela provavelmente não levaria ao tribunal em Lakers Purple e Gold até segunda -feira contra o jazz de Utah. Mas a rede nem sequer recebeu James para a transmissão de sábado.

Embora seja muito apreciado nos círculos da NBA, Austin Reaves não tem o poder estelar de James ou Dončić. Mas ele proporcionou uma performance de estrela com 45 pontos em sua carreira em uma vitória de 124 a 117 sobre o Pacers.

Reaves desencadeou 14 de 26 do chão, incluindo 4 de 9 em triplos, e foi 13 de 13 em lances livres para liderar uma equipe dos Lakers curtos nos finalistas da Conferência Leste na última temporada (e o atual não . Ele acrescentou sete rebotes, sete assistências e três assaltos.

Os Lakers mostraram o que o resto de sua equipe é capaz no primeiro trimestre, marcando 44 pontos, com Reaves obtendo 11 deles.

Rui Hashimura acrescentou sete no trimestre a caminho de 24 pontos e nove rebotes para o jogo. Gabe Vincent marcou 12 pontos com sete assistências e Jaxson Hayes, agora sob alguma pressão para substituir Anthony Davis na pista frontal do Lakers, marcou 12 rebotes e dois bloqueios com nove pontos.

Falando em Davis, Dončić e James Sitting foram ainda mais notáveis ​​com o atacante All-Star jogando seu primeiro jogo pelo Dallas Mavericks do impressionante contrato de sucesso de bilheterias passado no último sábado.

Centenas de fãs se reuniram do lado de fora do American Airlines Center antes do jogo para protestar contra a administração de Mavericks trocando Dončić. Mas Davis deu aos fãs de Dallas um começo deslumbrante com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três bloqueios antes de sair no terceiro trimestre devido a uma lesão em contato sem contato. Posteriormente, ele disse que a lesão não era “séria”.

Pascal Siakam liderou Indiana com 23 pontos, seis rebotes, quatro assistências e dois assaltos. Tyrese Haliburton continuou com 19 pontos, disparando 4 de 9 em 3s, enquanto Bennedict Mathurin acrescentou 16.

A maneira pela qual o Lakers terminará sua nova estrela ainda não foi determinada, mas a equipe parecia boa, melhor do que bem, mesmo em seu segundo jogo em casa do acordo de Dončić. O Lakers venceu cinco seguidos e 11 de seus últimos 13 jogos e atualmente ocupa o quarto lugar na classificação da Conferência Oeste.

O seguinte para o Lakers é o jogo de segunda -feira contra o Jazz e o que pode ser a estréia de Dončić.