Lakers vs. Chances de Hornets, linha, previsão, horário de início: 2025 Seleções da NBA, 27 de janeiro Os melhores melhores do modelo fornecidos

O Los Angeles Lakers (25-18) vai ao caminho para enfrentar o Charlotte Hornets (12-30) em uma batalha de conferência na segunda-feira. Os Lakers vão a este jogo com uma série de três vitórias consecutivas. No domingo, Los Angeles venceu o Golden State Warriors 118-108. Enquanto isso, os Hornets quebraram sua série perdida de dois jogos. Em 25 de janeiro, os pelicanos de Nova Orleans caíram para Charlotte 123-92. Rui Hashimura (bezerro) e deu a Vincent (joelho) é questionável para os Lakers. Brandon Miller (pulso) está fora de Charlotte.

A ponta do centro de espectro em Charlotte é às 19:00 ET. Los Angeles é o favorito de 6 pontos nas últimas chances do Lakers vs. Hornets através do consenso da Sportsline, enquanto os pontos totais registrados pelo total

Lakers vs. Hornets se estende: Los Angeles -6

Lakers vs. Hornets sobre/abaixo de: 222 pontos

Lakers Money Line vs. Hornets: Los Angeles -248, Charlotte +201

LAL: Os Lakers têm 22-21 contra a Spread nesta temporada

Cha: Hornets tem 22-19 contra a propagação nesta temporada

Por que os Lakers podem cobrir

O atacante LeBron James (provável, pé) envolve seus colegas de equipe como um alfinete enquanto ele era facilmente marcado. É o quarto na NBA em assistências (9) com 23,7 pontos e 7,6 rebotes por jogo. Ele gravou um dobro em três de seus últimos quatro jogos. Na vitória sobre os Warriors, James fez 25 pontos e 12 assistências.

O atacante Anthony Davis provável, o pé) se destaca como um fabricante de diferença bidirecional. Davis é décimo na NBA em pontos (25,9), sexto em rebotes (11,9) e quarto em blocos (2.2). Em sua partida anterior, Davis acumulou 36 pontos e 13 rebotes. Ele compilou 31 duplas duplas nesta temporada. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Por que o Hornets pode cobrir

O Lamelo Ball Guard é um artilheiro de três níveis na pista traseira do Hornets. Ball ocupa o quarto lugar na NBA em pontos (28,9) e oitavo em assistências (7,5). O ano de 23 anos também registra 1,4 assaltos e dispara 33% além do arco. Na vitória de sábado para os Pelicanos, Ball fez 25 pontos, cinco rebotes e sete assistências.

A Forward Miles Bridges é um fabricante de diferença e artilheiro. O produto do estado de Michigan tem uma média de 18,6 pontos, 7,3 rebotes e 3,6 assistências por jogo. Ele obteve mais de 20 pontos em oito de seus últimos 10 jogos. Em 20 de janeiro contra o Dallas Mavericks, Bridges fez 23 pontos e cinco rebotes. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

