Lakers vs. Hornets Odds, Line, Previsão, Horário de Início: 2025 NBA Picks, 19 de fevereiro As melhores apostas do modelo testado modelo

O Los Angeles Lakers (32-20) recebe o Charlotte Hornets (13-39) em uma batalha de conferência no calendário da NBA na quarta-feira. Este é o único jogo do dia e é uma maquiagem para o concurso de 9 de janeiro que foi cancelado devido a incêndios florestais na área de Los Angeles. LeBron James (pé), que perdeu o jogo de estrelas, é questionável. Essas equipes concordaram em uma grande troca antes do prazo que levaria Mark Williams ao Lakers para Dalton Knecht e outros. No entanto, o acordo foi rescindido devido a preocupações médicas para Williams, que parece provável (recondicionamento). O Lamelo Ball (tornozelo) também é provável, enquanto Luka Doncic não está na lista de lesões pela primeira vez desde que foi adquirida por Los Angeles e não se espera que esteja em uma restrição de minutos.

O aviso da arena Crypto.com em Los Angeles é às 22:00 ET. O Lakers venceu quatro confrontos consecutivos contra Charlotte, incluindo uma vitória por 112 a 107 em 27 de janeiro. Los Angeles é o favorito de 12,5 pontos nas últimas chances do Lakers vs. Hornets através do consenso da Sportsline, enquanto os pontos totais de mais ou menos foram pontuados são 229. Los Angeles é -746 na linha de dinheiro (risco de US $ 746 para ganhar US $ 100), enquanto Charlotte está em +520 (risco de US $ 100 para Ganhe $ 520). Antes de anexar qualquer escolha de Hornets vs. Lakers, tenha certeza Veja as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de projeção da Sportsline.

Lakers vs. Hornets se estende: Los Angeles -12.5

Lakers vs. Hornets acima/Under: 229 pontos

Lakers Money Line vs. Hornets: Los Angeles -714, Charlotte +520

Cha: Hornets são 27-23-2 contra a propagação nesta temporada

LAL: Os lakers estão 28-23-1 contra a spread nesta temporada

Por que os Lakers podem cobrir

Doncic continua a encontrar seu equilíbrio na equipe, mas tem a capacidade de ser uma força geral. Nesta temporada, média de 27 pontos, oito rebotes e 7,5 assistências por jogo. Em seu último jogo, Doncic terminou com 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. Ele também tem uma história de exposições impressionantes contra o Hornets, já que obteve uma média de um triplo em duas reuniões com elas na última temporada, incluindo a publicação de 39 pontos, 12 rebotes e 10 assistir à última vez que viu Charlotte.

Austin Reaves é outro manuseio de bola e artilheiro de três níveis para o Lakers. Reaves tem uma média de 19,1 pontos, 4,4 rebotes e 6,2 assistências por jogo. O ano de 26 anos marcou mais de 20 pontos em cinco dos últimos seis jogos. Em 10 de fevereiro contra o Utah Jazz, Reaves totalizou 22 pontos, nove rebotes e quatro assistências.

Por que o Hornets pode cobrir

A Forward Miles Bridges é um goleador esportivo na quadra da frente. Bridges tem uma média de 19,5 pontos, 7,7 rebotes e 3,8 assistências por jogo. Ele acumulou mais de 20 pontos em sete de seus últimos 10 jogos. Em 9 de fevereiro em frente ao Detroit Pistons, o 26 -ano -o Vold teve 30 pontos e nove rebotes.

Com Williams provavelmente retornando, o Hornets agora tem profundidade na quadra da frente depois de adquirir o Suns Jusuf Center antes do prazo. Nurkic teve nove pontos, oito rebotes e um quarteirão em sua estréia em Charlotte, enquanto Williams teve uma média de 15,6 pontos e 9,6 rebotes por jogo nesta temporada.

Como fazer seleções de Hornets contra Lakers

Como fazer seleções de Hornets contra Lakers

O modelo Sportsline simulou Hornets vs. Lakers e se inclina sob o total, projetando 216 pontos combinados. O modelo também diz que um lado da propagação atinge mais de 50% das simulações.

Então, quem ganha Hornets vs. Lakers na quarta -feira e que lado da propagação atinge mais de 50% das vezes?