Lakers vs. Odentes jazz, linha, previsão, horário de início: 2025 seleções da NBA, previsões de 10 de fevereiro do modelo comprovado

O Los Angeles Lakers (31-19) deve ter a nova estrela de Luka Doncic na quadra quando receber o Utah Jazz (12-39) na noite de segunda-feira. Os Angels adquiriram oficialmente Doncic em 2 de fevereiro para Anthony Davis, mas a estréia de Doncic foi adiada devido a uma lesão na panturrilha. É oficialmente listado como provável. O Lakers venceu 11 de seus últimos 13 jogos e está passando por uma série de vitórias de cinco jogos neste confronto. Utah perdeu três de seus últimos quatro jogos, caindo para o Clippers em um revés 130-110 no sábado. Collin Sexton (tornozelo) está fora do jazz, enquanto Dalton Knecht (pessoal) aparece como provável após a troca que o enviou a Charlotte foi encerrado pela liga.

O TypeOff está programado para 22:30 ET na segunda -feira na Crypto.com Arena. Os Lakers são favorecidos por 12 pontos nas últimas chances do Lakers vs. O jazz, enquanto o excesso/abaixo é de 236,5 pontos, por consenso da Sportsline. Los Angeles está em -758 na linha de dinheiro (corre o risco de ganhar US $ 100), enquanto Utah está em +526 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 526). Antes de entrar em qualquer seleção de jazz vs. Lakers, Você deseja ver as previsões da NBA do modelo Sportsline.

Por que os Lakers podem cobrir

Los Angeles está entrando nesse confronto com impulso devido à sua recente aquisição e forma atual. O Lakers venceu cinco jogos consecutivos e 11 dos últimos 13, e Doncic deve estrear na segunda -feira. Doncic não joga desde o dia de Natal devido a uma tensão na panturrilha esquerda, mas retomou as práticas 5 contra 5.

LeBron James perdeu o jogo de sábado contra o Indiana devido a uma lesão no tornozelo e é questionável para este concurso. Austin Reaves deu um passo à frente de James, derrama 45 pontos em sua carreira quando o Lakers alcançou desconforto como perdedores de 4,5 pontos. O Lakers está montando uma sequência de cinco jogos de vitória e abrangeu o spread em cinco jogos consecutivos em geral. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que o jazz pode capa

Utah tem sido um dos piores times da NBA nesta temporada, mas ele está silenciosamente jogando parte de seu basquete de campanha. O Jazz venceu Magic como perdedores em casa de 4 pontos em seu primeiro jogo do mês, já que o estreante Isaiah Collier fez 12 pontos, seis assistências e quatro rebotes. Eles cobriram a propagação como 6 pontos impotentes em uma derrota por 112-111 contra Indiana em seu próximo jogo, já que o John Collins Center teve 21 pontos e 12 rebotes.

O Jazz adicionou uma vitória de 131-128 sobre o Golden State na última quarta-feira, emergindo como desconforto como 6,5 pontos desamparados. Eles empurraram Phoenix em um tempo extra antes de lutar contra os Clippers na segunda seção de uma volta. Utah tem sido competitivo este mês, e este é o local ideal para desaparecer os Lakers, pois eles são inflados devido ao comércio de Doncic. Veja o que a equipe escolhe aqui.

