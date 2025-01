Lakshya Sen desiste do campeão indonésio de badminton na segunda rodada

O jogador estrela da Índia, Lakshya Sen, estendeu sua sequência de sucesso internacional depois de sofrer uma derrota na segunda rodada do torneio de badminton Indonesia Masters Super 500, na quinta-feira. O décimo colocado indiano enfrentou o japonês Kenta Nishimoto por 16:21, 21:12, 21:23. No início do dia, a dupla mista Dhruv Kapila e Tanshia Crasto desperdiçou uma vantagem inicial e perdeu na segunda rodada por 21-18, 15-21, 19-21 para os malaios Pang Ron Hoo e Su Yin Cheng. Sen, medalhista de prata nos Jogos Asiáticos e medalhista de ouro nos Jogos da Commonwealth, começou mal a partida, perdendo o primeiro jogo. A famosa defesa do indiano foi habilmente derrotada por Nishimoto, de classificação inferior, que assumiu uma vantagem de 9-3 e nunca mais olhou para trás, embora Sen tenha tentado recuperar em 10-11. Porém, Nishimoto aproveitou trocas rápidas e finalizou o primeiro jogo com calma. Sen rapidamente iniciou o segundo jogo e após um chute agressivo assumiu a liderança por 6-3.

Nishimoto decidiu fazer longas jogadas para cansar Sen, mas a jogada inteligente do indiano deu-lhe uma vantagem de 11-6 no intervalo.

Nishimoto então cometeu uma série de erros na rede e a habilidade de recepção de Sen ficou em plena exibição para aumentar sua vantagem para 16-8.

Os japoneses ficaram preocupados com a derrapagem, já que Sen marcou pontos à vontade para encerrar o segundo set com um placar de 21 a 12 e forçar o desempate.

Depois de trocar de lado, foi a vez de Sen lutar, e Nishimoto abriu vantagem por 5 a 1 na fase decisiva.

Porém, o calmo e sereno Sen acompanhou o adversário até o placar ser 7-7.

Sen assumiu a liderança pela primeira vez no set decisivo em um arremesso, mas cometeu erros ao avançar por 9 a 11 no final do empate e nunca entrou na partida de forma permanente.

No final do dia, a dupla feminina Crasto e a experiente Ashwini Ponnappa enfrentarão a dupla malaia Pei Kee Go e Mei Xing Teoh.

Mais tarde naquela noite, a dupla estrela masculina de duplas da Índia, Satwiksairaj Rankireddy e Chirag Shetty, também enfrentará os tailandeses Kittinupong Kedren e Dechapol Puavaranukroh.

Na quarta-feira, o duas vezes medalhista olímpico PV Sindhu e o jogador individual masculino em ascensão Priyansh Rajawat caíram na rodada de abertura.