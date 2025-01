L’ala del Manchester United spinge per il passaggio alla Liga spagnola

Antony vuole lasciare lo United





Secondo l’ABC Siviglia, l’ala del Manchester United Antony vuole unirsi al club spagnolo Real Betis durante l’attuale finestra di mercato.



Il nazionale brasiliano è in disgrazia sotto la sua guida Ruben Amorime ha giocato in gran parte dalla panchina dei sostituti.

Amorim ha recentemente affermato di non essere sicuro del futuro dell’esterno e le notizie suggeriscono che sia determinato a lasciare il club nei prossimi giorni.

Antony ha dato il via libera per andare in Spagna in prestito al Real Betis. La squadra della Liga ha aperto i colloqui con lo United per trovare una buona soluzione.

Sono disposti a prenderlo in prestito a breve termine fino alla fine della stagione, ma lo United potrebbe dover pagare la maggior parte del suo stipendio.

Tranne Antonio, Marco Rasford potrebbe partire nel prossimo futuro.

Borussia Dortmund, Barcellona e Milan stanno esplorando un prestito per l’attaccante inglese. I primi sono attualmente in testa alla caccia.