Lalit Modi, ex -presidente do IPL, revela seu “Forever Love” no Dia dos Namorados. É chamado …

Lalit Modi, o primeiro presidente dos índios da Premier League, enviou a mídia social na quinta -feira após o anúncio de que “encontrou o amor novamente”. Ele apresentou sua nova namorada, Rima Bouri, por ocasião do dia de 2025 dos namorados. Ao assumir o Instagram, Lalit compartilhou algumas fotos com Rima, revelando que seu amigo de 25 anos se tornou amor. “Lucky Once-So. Mas tive sorte duas vezes. Quando uma amizade de 25 anos se transforma em amor. Aconteceu duas vezes. Espero que também seja para você. Instagram.





Rima também comentou sobre o post, dizendo: “Eu te amo mais”.

“Meu amor eterno”, Lalit Modi respondeu ao seu comentário.

De acordo com seu perfil, o LinkedIn Rima é um consultor independente do Líbano, com experiência em marketing.

Lalit organizou com a atriz Bollyword, Sushmita Sleep por um curto período de tempo e já a chamou de “Melhor metade” no post do Instagram em 2022.

A menção do Modi “Melhor metade” levou a muitas especulações, mas o ex -administrador de críquete explicou mais tarde em um tweet separado: “Somente para maior clareza. Ela não é casada – apenas namorando você mesmo. Isso também vai acontecer um dia.

Anteriormente, Lalit Modi foi casado com Sangani Minal por 27 anos. Em 2018, ele morreu após uma doença prolongada devido a câncer. O casal teve dois filhos, Aliya e Ruchir.

Lalit Modi deixou a Índia em 2010 entre investigações sobre sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Ele está em Londres desde então. Em 2013, a administração indiana o baniu depois que ele o considerou culpado de alegações.

No ano passado, Lalit Modi fez sérias alegações contra o ex -administrador, Cricket N Srinivasan e sua franquia de co -proprietários Chennai Super Kings (CSK).

Durante aparições surpreendentes em uma entrevista recente, Modi disse que o órgão de gerenciamento do IPL “enorme” durante o leilão da segunda edição para garantir que Andrew Flintoff fosse para o CSK. Ele acrescentou que foi feito para cumprir o desejo de Srinivasana. Modi também acusou Srinivasan e CSK “determinação indireta”.

“Escolha tudo que você faz. Eu dei Flintoff Srinivasan. Sim, fizemos isso. Não há dúvida; Cada equipe sabia disso. Srinivasan não permitiu o IPL. Ele era um espinho em nossa prancha. Sim, dissemos a todos para não escolher (Andrew) Flintoff.