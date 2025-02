L’allenatore Brugge Nicky Hayen parla con una madre morta prima della partita

L’allenatore del club Brugge Nicky Hayen ha detto che avrebbe parlato con sua madre morta prima del secondo piede di martedì della loro Champions League contro Atalanta e manteneva un rituale preliminare che riteneva che lo aiuti.

“Parlo sempre con mia madre che è morta quattro anni fa prima della partita”, ha detto in una conferenza stampa di lunedì, quando Brugge si è preparato 2-1 per difendere il suo vantaggio 2-1 dalla prima settimana della prima settimana in Belgio.

“L’anno scorso prima del gioco -off (lega belga), le ho detto che volevamo fare qualcosa di pazzo, e alla fine il titolo è stato il risultato.

“Sono profondamente religioso? No, ma mi sento come se fosse qualcosa per me. Devo credere che esiste qualcosa “, ha aggiunto Hayen.

Nicky Hayen è stato nominato direttore permanente del club Bruge a giugno. Foto: Bruno Fahy/Belga Mag/AFP tramite Getty Images

Il 44enne è stato a marzo dell’anno scorso al lavoro di Brugge e poi ha trasformato la ricchezza del club portandoli al campionato belga.

A giugno, ha firmato un accordo permanente come allenatore e ha diretto Bruge alla Champions League del gioco in questa stagione e al secondo posto nella classifica belga.

Ha detto che si aspettava una notte pesante a Bergam martedì.

“Atalanta giocherà sicuramente più attacchi. Vogliono anche essere dominanti a casa. Hanno anche una squadra, quindi ci aspettiamo una serata difficile “, ha detto.

“Dobbiamo giocare il nostro gioco e soprattutto mostrare la disciplina tattica la scorsa settimana.

“Il mio piano per la partita non è cambiato perché era 2-1 la scorsa settimana. Abbiamo fatto molto bene perché Atalanta è una squadra molto forte. Credo nella mia squadra. Giochiamo con un sacco di coraggio in questa Champions League, ma ciò non deve trasformarsi in ingenuità. “