L’allenatore dei Cowboys Mike McCarthy si separa dopo cinque stagioni

Jerry Jones sta cercando un altro allenatore.

I Dallas Cowboys hanno deciso di non riportare Mike McCarthy come capo allenatore, il cui mandato terminerà dopo cinque stagioni. Lo ha riferito lunedì NFL Media. McCarthy e i Cowboys avevano negoziato un nuovo accordo prima che il suo contratto scadesse a mezzanotte di martedì, ma le due parti non riuscivano a concordare la durata del nuovo contratto, secondo NFL Media.

Lo sono i Chicago Bears e i New Orleans Saints secondo quanto riferito dovrebbe essere tra le squadre interessate a McCarthy.

McCarthy è stato ovviamente al centro dell’attenzione per tutta la stagione. Dopo uno sconvolgimento al primo turno dei Green Bay Packers nella stagione 2023, i Cowboys decisero di mantenere McCarthy. Tuttavia, non lo hanno prolungato, rendendo McCarthy il raro allenatore a raggiungere l’ultima stagione del suo contratto senza proroga.

Le voci calde su McCarthy non sembravano mai raffreddarsi durante la stagione 2024. Dallas ha iniziato 1-2 prima di perdere cinque partite consecutive a ottobre e novembre, affondando di fatto la stagione. A peggiorare le cose, il QB Dak Prescott ha subito un infortunio al tendine del ginocchio di fine stagione che ha richiesto un intervento chirurgico nel bel mezzo della serie di sconfitte.

Prima di una rovente campagna del 2024, McCarthy di solito aveva i Cowboys nei playoff. Sono andati 12-5 nel 2021, 2022 e 2023. Hanno vinto l’NFC East nel 2021 e nel 2023, con Prescott che è arrivato secondo in quest’ultima votazione MVP, come anche McCarthy ha definito le giocate. Dallas ha saltato la stagione 2020 quando Prescott ha subito un terribile infortunio al piede che ha concluso prematuramente la sua stagione.

Sebbene i Cowboys fossero una delle migliori squadre della NFC ogni anno in cui arrivavano ai playoff con McCarthy, non furono in grado di ripetere il loro successo nella stagione regolare nella postseason. Hanno vinto solo una partita di playoff, ma non sono riusciti ad avanzare oltre il turno di divisione, poiché i Cowboys sono ancora alla ricerca della loro prima trasferta per il campionato NFC dalla loro ultima apparizione al Super Bowl nel 1995.

McCarthy aveva precedentemente allenato i Packers, guidando l’iconica franchigia al campionato del Super Bowl nel 2010. I Packers lo lasciarono andare alla fine della stagione 2018, a metà del suo 13esimo anno come capo allenatore. I Cowboys hanno assunto McCarthy nel 2020 dopo aver saltato la stagione 2019 per sostituire l’allenatore di lunga data Jason Garrett.

