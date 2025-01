L’allenatore dei Jaguars, Doug Pederson, ha lasciato andare il GM Trent Baalke dopo una stagione 4-13

Jacksonville, Florida – I Jacksonville Jaguars hanno licenziato l’allenatore Doug Pederson ma hanno mantenuto il GM Trent Baalke lunedì, ha annunciato la squadra.

Il licenziamento di Pederson arriva dopo che la squadra era andata 4-13 in questa stagione; hanno perso 18 delle ultime 23 partite.

“Questa mattina ho avuto il difficile compito di informare Doug Pederson della mia intenzione di assumere un nuovo allenatore per guidare i Jacksonville Jaguars”, ha detto il proprietario dei Jaguars Shad Khan in un comunicato. “Doug è un giocatore di football consumato che senza dubbio apprezzerà il prossimo capitolo della sua impressionante carriera nella NFL, e farò il tifo per Doug e sua moglie Jeannie, quando se ne presenterà l’occasione. Proprio come io e Doug auguriamo entrambi la sua esperienza qui a Jacksonville “. finito meglio, ho l’obbligo soprattutto di servire l’interesse della nostra squadra e soprattutto dei nostri tifosi che sostengono lealmente la nostra squadra e dovrebbero essere ricompensati. In questo spirito, ora è il momento di chiamare una nuova leadership.

“Credo fermamente che sia possibile ricreare l’ambiente vincente che abbiamo avuto qui non molto tempo fa la prossima stagione. Lavorerò con il direttore generale Trent Baalke e altri all’interno e all’esterno della nostra organizzazione per assumere un leader che condivida le mie ambizioni e che sia pronto. ” per cogliere la straordinaria opportunità che offriamo a Jacksonville”.

Khan ora cercherà il suo sesto allenatore da quando ha acquistato la squadra nel novembre 2011 e ne ha preso il controllo nel 2012. Baalke sta entrando nell’ultimo anno del suo contratto.

Khan aveva grandi aspettative per il 2024, dicendo alla squadra la sera prima dell’inizio del training camp lo scorso luglio che era “la migliore squadra che i Jacksonville Jaguars abbiano mai messo insieme” e che si aspettava che la squadra arrivasse ai playoff. Le osservazioni sono state rese pubbliche attraverso un documento interno diffuso all’inizio di settembre. Ma invece, la sua squadra stabilì un record NFL con 10 sconfitte per un punteggio, il massimo in una singola stagione nell’era del Super Bowl (dal 1966).

Pederson è andato 22-29 in tre stagioni con i Jaguars, compresi i record di 9-8 nelle sue prime due stagioni. I Jaguars hanno vinto l’AFC South nel 2022 – vincendo le ultime cinque partite – e hanno recuperato da un deficit di 27-0 per battere i Chargers nei playoff wild card prima di perdere contro i futuri campioni del Super Bowl, i Chiefs. Dopo aver iniziato la stagione 2023 8–3, i Jaguars andarono in pezzi e persero i playoff terminando la stagione 1–5.

Le partite della scorsa stagione sono state trasferite al 2024. Una sconfitta di 37 punti al “Monday Night Football” contro i Buffalo Bills e una sconfitta per 35-16 contro i Chicago Bears e il quarterback esordiente londinese Caleb Williams hanno evidenziato importanti problemi fin dall’inizio. La sconfitta per 52–6 a ​​Detroit il 17 novembre è stata il margine di sconfitta più ampio nella storia della franchigia (eclissando la sconfitta di 44 punti contro Detroit nella stagione inaugurale del 1995), e la difesa ha ceduto 645 yard, la seconda più consentita in una partita. nella storia del franchising.

I Jaguars hanno una delle peggiori difese della NFL, classificandosi al 31esimo posto nella classifica NFL per yard di passaggio consentite a partita (389,9) e ultime in yard di passaggio consentite a partita (257,4) sotto la guida del coordinatore Ryan Nielsen, che Pederson ha assunto la scorsa stagione, per sostituire Mike Caldwell. . Khan ha assunto Pederson in parte per aiutare Trevor Lawrence a diventare uno dei migliori quarterback della lega, ma Lawrence fatica ancora con la coerenza dopo tre stagioni nell’attacco di Pederson. Lawrence lanciò per 2.045 yard e 11 touchdown prima che un infortunio alla spalla e una commozione cerebrale ponessero fine alla sua stagione il 1° dicembre. La sua percentuale di completamento (60,6%) è la seconda più bassa della sua carriera e continua a lottare con le palle perse.

Pederson ha anche dovuto affrontare pesanti critiche nei confronti del coordinatore offensivo Presse Taylor, che ha assunto l’incarico di playcall a tempo pieno nel 2023. Dopo aver detto lo scorso febbraio che avrebbe ripensato il processo di chiamata degli spettacoli, Pederson ha rifiutato di dire pubblicamente chi avrebbe chiamato gli spettacoli nel 2024, anche se in seguito è stato confermato che sarebbe stato Taylor. Anche Khan è intervenuto sulla questione a giugno, dicendo che aveva una preferenza su chi voleva chiamare opere teatrali, ma avrebbe lasciato la decisione a Pederson.

L’attacco dei Jaguars sotto Taylor si è concluso come uno dei peggiori della NFL in questa stagione, classificandosi 25esimo in yard a partita (305,8), 21esimo in yard di passaggio a partita (204,5) e 21esimo al terzo down (37,3%). Gli infortuni stagionali di Lawrence, dei ricevitori Christian Kirk e Gabe Davis e del tight end Evan Engram hanno giocato un ruolo significativo nelle difficoltà dell’attacco, ma i Jaguars si sono classificati nel terzo medio della NFL in termini di punteggio, attacco totale, corsa e yard di passaggio. le prime nove settimane prima che Lawrence subisse un infortunio alla spalla.

Il quarterback di riserva Mac Jones ha iniziato sette partite al posto di Lawrence e i Jaguars hanno segnato una media di soli 15,0 punti a partita, lanciando per 1.409 yard e sei touchdown con otto intercettazioni in quelle partenze. L’unico punto positivo in attacco è stato il ricevitore Brian Thomas Jr., che ha guidato tutti i debuttanti nel ricevere yard (1.282) e TD (10). Ebbe anche 87 ricezioni, e quei risultati stabilirono record da rookie in una sola stagione. Thomas è stato recentemente nominato primo sostituto per il Pro Bowl.

Pederson è meglio conosciuto per il suo mandato come capo allenatore dei Philadelphia Eagles. A Filadelfia (2016-20), è andato 42-37-1 in cinque stagioni, facendo tre playoff e vincendo il Super Bowl LII. È stato licenziato dopo la stagione 2020 e ha trascorso il 2021 senza calcio prima di unirsi ai Jaguars nel 2022.

Baalke è entrato a far parte dei Jaguars nel 2020 come direttore del personale dei giocatori nel febbraio 2020 ed è stato promosso a direttore generale dopo che Khan ha licenziato il GM Gave Caldwell a novembre. Il mandato di Baalke è iniziato con la selezione di Lawrence come prima scelta assoluta nel 2021 e ha incluso il disastroso mandato di 13 partite di Urban Meyer come capo allenatore, l’assunzione di Pederson, un titolo dell’AFC South, un recupero da un deficit di 27-0 per vincere il campionato. jolly. playoff, il più grande crollo nella storia della franchigia e la firma di una delle migliori classi di free agent nella storia della squadra.

Ma Baalke ha anche preso una decisione discutibile quando ha scelto il difensore Travon Walker rispetto al difensore Aidan Hutchinson con la prima scelta assoluta nel draft del 2022, firmando una delle classi di free agent più deludenti nella storia della franchigia in questa offseason. Ha anche criticato la mancanza di identità della squadra in attacco e in difesa nel 2023, ma lo stesso problema affligge la squadra in questa stagione.

Nove delle 38 scelte di Baalke al draft dal 2021 al 24 sono diventate titolari a tempo pieno, tra cui Lawrence, il running back Travis Etienne Jr. (25esimo assoluto nel 2021), il cornerback Tyson Campbell (33esimo assoluto nel 2021), Walker, il linebacker Devin Lloyd (27esimo assoluto nel 2022), il placcaggio destro Anton Harrison (27esimo assoluto nel 2023) e Thomas Jr. (23° assoluto nel 2024). Lawrence è l’unico a fare un Pro Bowl.