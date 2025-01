L’allenatore dei Lakers JJ Redick ha perso contro i Palisades Fire di Los Angeles

L’allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ha perso la sua casa nel devastante incendio di Palisades a Los Angeles, dicono i rapporti. diversi rapporti giovedì.

Redick ha detto martedì che la sua famiglia era coinvolta Martedì la California meridionale è stata costretta a evacuare le proprie case a causa di un incendio che è stato soffiato da forti venti intorno a Los Angeles.

L’incendio ha devastato la collina di Los Angeles dove Redick vive insieme ad altre celebrità, bruciando case a Pacific Palisades e provocando ordini di evacuazione per decine di migliaia di persone.

Prima che i Lakers affrontassero i Mavericks a Dallas, Redick ha riconosciuto la gravità della situazione che colpisce la sua famiglia e i suoi vicini.

“Voglio solo riconoscere e inviare pensieri e preghiere a tutti nelle Palisades in questo momento”, ha detto prima Redick Sconfitta dei Lakers 118-97 Per i Maverick. “Ecco dove vivo.

“La nostra famiglia, la famiglia di mia moglie, la sorella gemella di mia moglie, sono sfollate. So che molte persone stanno andando fuori di testa in questo momento, inclusa la mia famiglia. Con il suono e il vento delle cose in arrivo (martedì sera) so molto delle persone hanno paura, quindi voglio solo accogliere i miei pensieri e le mie preghiere e sperare che tutti stiano al sicuro.

La partita casalinga dei Lakers contro gli Charlotte Hornets, prevista per giovedì, è stata rinviata.

I funzionari non hanno fornito un numero esatto di strutture danneggiate o distrutte Palizzate del Pacifico incendio, ma hanno detto che circa 30.000 residenti avevano ordini di evacuazione e più di 13.000 strutture erano minacciate.

L’incendio è scoppiato intorno alle 10,30, poco dopo l’inizio Santa Anna La tempesta, che il National Weather Service ha avvertito, potrebbe essere “pericolosa per la vita” e la più forte che abbia colpito la California meridionale in più di un decennio. Non si conoscono le cause precise dell’incendio e non sono stati segnalati feriti, dicono le autorità.

Si prevede che i venti aumenteranno durante la notte e continueranno per giorni, producendo raffiche isolate che potrebbero raggiungere i 160 km/h sulle montagne e sulle colline, comprese le aree che non vedono forti piogge da mesi.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.

