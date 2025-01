L’allenatore dei Vikings Kevin O’Connell accetta un prolungamento pluriennale

EAGAN, Minnesota – I Minnesota Vikings e l’allenatore Kevin O’Connell hanno concordato martedì i termini di un’estensione del contratto pluriennale, chiudendo un capitolo insolito nel rinchiudere uno dei migliori giovani allenatori della NFL.

I termini non erano immediatamente disponibili.

Adam Schefter di ESPN ha anche riferito che i Vikings stanno lavorando a un prolungamento per il direttore generale Kwesi Adofo-Mensah. Come O’Connell, Adofo-Mensah ha firmato un contratto quadriennale quando i Vikings lo hanno ingaggiato nel 2022, lasciandogli un anno.

O’Connell era insoddisfatto dopo la stagione 2023 quando i proprietari Zygi e Mark Wilf decisero di non estendere il suo contratto, ha riferito ESPN, in un momento in cui la franchigia stava progettando di ricominciare da capo come quarterback. Diverse squadre si sono messe in fila per fare offerte commerciali questo mese se le parti non fossero riuscite a trovare un accordo su una proroga, come riportato prima da Fox Sports e successivamente confermato da ESPN, data la possibilità che O’Connell possa sempre scegliere di allenarsi semplicemente fino alla scadenza . il suo contratto e diventare un coaching free agent nel 2025.

Ma O’Connell ha detto due volte questo mese che vuole restare con i Vikings, aggiungendo dopo l’incontro con i Wilfs la scorsa settimana: “Adoro la nostra proprietà”.

Martedì non è stato possibile raggiungere O’Connell per un commento. In una dichiarazione rilasciata dalla squadra, ha detto in parte: “È un onore assoluto continuare a guidare i Minnesota Vikings. Mantenere questa posizione prestigiosa è qualcosa che non do mai per scontato e voglio esprimere la mia sincera gratitudine alla famiglia di Wilf”. .” per la loro incrollabile fiducia in ciò che stiamo costruendo insieme”.

O’Connell, 39 anni, si è unito ai Vikings dopo un periodo di due anni come coordinatore offensivo dei Los Angeles Rams. Ha un 34-17 anni con due presenze nei playoff ed è uno dei tre allenatori nella storia della NFL ad aver registrato più stagioni da 13 vittorie nelle sue prime tre stagioni. Gli altri sono Matt LaFleur dei Green Bay Packers e George Seifert dei San Francisco 49ers.

Ma mentre sia LaFleur che Seifert avevano il vantaggio di essere un quarterback della Hall of Fame, O’Connell ha vinto 13 partite con Kirk Cousins ​​​​nel 2022 e 14 partite con Sam Darnold nel 2024. I Vikings gli affideranno lo sviluppo di JJ McCarthy, il No .10 scelte nel draft dell’anno scorso, come titolare a lungo termine.

“Kevin è esattamente chi credevamo sarebbe stato quando lo abbiamo nominato nostro capo allenatore: un giocatore innovativo, un eccellente comunicatore e un leader forte che motiva e unisce i suoi giocatori”, ha dichiarato Mark Wilf in una nota. “Ha contribuito a creare una cultura che ci prepara per un successo continuo e continuerà a stabilire lo standard di cui abbiamo bisogno mentre perseguiamo i campionati per i fan dei Vikings”.