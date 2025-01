L’allenatore della Penn State James Franklin crede che “tutti dovrebbero essere in conferenza”

I Big Ten giocano nove partite in conferenza nel calcio. Allo stesso modo, i Big 12. La Southeastern Conference e la Atlantic Coast Conference sono tra quelle che giocano programmi di campionato da otto partite. Il Mountain West ha giocato un campionato di sette partite. Notre Dame non ha lega.

Basta, dice l’allenatore della Penn State James Franklin.

Franklin – che ha sollevato le sopracciglia il mese scorso quando ha detto che l’ex allenatore dell’Alabama Nick Saban dovrebbe diventare il commissario del football universitario, un lavoro che tecnicamente non esiste e che a Saban non sembrava piacere molto – c’era di nuovo. Mercoledì, dopo l’incontro della sua squadra con Notre Dame nelle semifinali dei College Football Playoff all’Orange Bowl, ha detto che lo sport ha bisogno di unità.

“Conosco molte volte quando gli allenatori parlano in quel modo, la gente alza gli occhi al cielo”, ha detto Franklin. “Ma penso che quando ogni decisione che prendiamo è basata sulle finanze, non prendiamo grandi decisioni che siano nel migliore interesse dello studente-atleta e nel migliore interesse del calcio… Penso che ciò dovrebbe essere coerente con football universitario.”

Franklin – che sedeva accanto all’allenatore di Notre Dame Marcus Freeman quando ha parlato alla conferenza stampa finale presentando in anteprima il loro incontro all’Orange Bowl giovedì sera – non è nuovo nell’offrire soluzioni generali ai problemi del football universitario. Ha anche chiarito che non avrebbe colpito Notre Dame, che vede l’assenza da una conferenza di calcio come un punto di forza.

“Penso che dovrebbe essere coerente in tutto il football universitario. Penso, ancora una volta, che non sia l’allenatore o Notre Dame, ma penso che tutti dovrebbero essere presenti alla conferenza”, ha iniziato Franklin.

“Penso che tutti dovrebbero giocare nella partita del campionato della conference o nessuno dovrebbe giocare nella partita del campionato della conference”, ha detto Franklin. “Penso che tutti dovrebbero giocare lo stesso numero di partite in conferenza. Ma solo i numeri rendono le cose più difficili se giochi un’altra partita in conferenza. Quindi penso che le cose debbano essere coerenti nel football universitario”.

Tra le altre idee di Franklin: iniziare la stagione una settimana prima per contribuire ad allentare le pressioni di fine anno, soprattutto nelle scuole in profondità nella CFP, ha fatto eco all’idea di assumere qualcuno: Saban, ex allenatore di Boise State e Washington Chris. Petersen e l’ex allenatore del Wake Forest Dave Clawson sarebbero in cima alla sua lista, supervisionando la partita.

L’idea di un commissario – in particolare Saban – ha ottenuto il sostegno dell’allenatore del Mississippi Lane Kiffin, uno degli ex assistenti di Saban, anche lui all’inizio di questo mese.

“Non riesco a pensare a una persona migliore che abbia davvero a cuore il gioco e i bambini”, ha detto Kiffin. “Lo ha sempre fatto. È sempre stato alla vecchia maniera. Non potrebbe esserci una persona migliore per farlo.”

In quest’era di nome, immagine e somiglianza, con Playoff ampliati e stagioni universitarie di alcune squadre più lunghe che mai, le squadre del CFP Championship Game stanno giocando la loro 16a o 17a partita della stagione. è logico che i cambiamenti continuino ad arrivare.

Notre Dame può rallentare la Penn State? | Lo spettacolo di Joel Klatt

“Ma non importa chi sia il commissario, devi dargli il potere”, ha detto l’allenatore della Duke Manny Diaz. “E in questo momento il potere è nelle leghe. E se tutti volessero entrare nella sandbox e giocare bene e lasciare che qualcuno ne sia responsabile, sarebbe la cosa migliore. In questo momento, nessuno mostra di voler lasciare che qualcuno crei un consenso, e penso che questo stia danneggiando il nostro gioco.”

Franklin non ha tutte le risposte. Ma lui, come molti allenatori, ha molte domande in quello che sembra essere un momento di trasformazione per il gioco del college.

“Penso che ci siano molte cose che devono essere discusse e esaminate”, ha detto Franklin. “E penso che dobbiamo farlo con le persone che non sentono la pressione della loro università o della loro conferenza.”

Rapporto dell’Associated Press.

