L’allenatore dell’Alabama Nate Oats (Sorta) spiega perché era seduto nel miglior marcatore Mark Sears vs. LSU

La guardia dell’Alabama Mark Sears è arrivata alla partita contro la LSU sabato sera, guidando la squadra e la Conferenza del Sud-est nel punteggio, ma è stata tenuta a segnare e ha trascorso la vittoria 80-73 della Crimson Tide sull’intera seconda metà.

“Abbiamo interpretato amici che pensavano che ci abbiamo dato le migliori possibilità di vincere nell’altra metà”, ha detto l’allenatore dell’Alabama Nate Oats.

Sears, una media di 19 punti per partita per partita, è andato 0 a 5 dal campo con tre rimbalzi, tre con due e due turni.

L’avena si riferiva alla coerenza difensiva, in particolare per l’altra metà, il motivo della linea -up.

“Non pensavo che la difesa della seconda difesa fosse stata molto buona ultimamente, quindi abbiamo fatto un punto per gli amici, siamo pronti a iniziare lo stesso gruppo che avrebbe iniziato la partita”, ha detto Oats. “La nostra difesa è stata molto migliore nel secondo tempo che nel primo tempo, e non abbiamo fatto così tanto quest’anno.”

Reporting Associated Press.

