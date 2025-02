L’allenatore di Bulls ha usato due parole per descrivere le perdite di 40 punti martedì

I fan di Chicago Bulls scuotono la testa mentre uscivano dallo United Center martedì sera perché la loro squadra è andata a pezzi.

I tori furono distrutti dai pistoni di Detroit a casa e persero 132-92.

Dopo questa enorme sconfitta, il capo allenatore Billy Donovan ha parlato con Scotty White e la stampa ed è stato molto onesto con i suoi sentimenti.

“È imbarazzante”, ha detto Donovan. Punti di accoppiamento.

Donovan ha detto che la sua squadra è stata rimossa per molte ovvie ragioni, tra cui un fisico per cui hanno sempre combattuto.

Bulls non ha avuto risposte durante la partita di martedì.

I pistoni li sopraffarono dritto con le loro dimensioni e velocità, e i tori non potevano tenere il passo, costantemente l’outplay ad entrambe le estremità del campo e incapaci di rallentarli o pensare fuori dagli schemi.

Il punteggio della scatola ha detto tutto: Matas Buzelis ha segnato di più per Chicago con solo 12 punti.

Josh Gidde ha segnato 11 punti e tutti gli altri erano nelle cifre individuali.

Nel frattempo, Malik Beasley aveva 24 punti per i francobolli, mentre Cade Cunningham era proprio dietro di lui con 20 punti.

Sei giocatori di Detroit hanno segnato a doppia cifra durante il gioco, ma sembrava che tutti stessero contribuendo.

Donovan sa cosa ha impedito alla sua squadra di vincere.

Ha ammesso di aver sempre avuto un problema quando giocavano contro avversari molto fisici.

Pensa che ci sia un modo per combatterlo, ma i tori non l’hanno fatto.

Sta a lui e ai suoi giocatori scoprire come evitare un’altra perdita come questa.

Chicago si trova come il decimo seme in Oriente con un record di 22-32, ma vorrebbe molto arrampicarsi in più.

Hanno faticato a trovare la loro identità per anni e martedì sera ne è stato un buon esempio.

PROSSIMO: Insider afferma che i tori potrebbero fare più funzionalità alla scadenza commerciale