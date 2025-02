L’allenatore di Mizzou chiede ai fan: “Per favore, non sbrigati in campo!” Dopo aver vinto n. 4 Alabama

Mark Mitchell ha ottenuto i 31 punti più alti della sua carriera, il Caleb Grill ha segnato 25 punti e ha risposto ai 10 rimbalzi più alti della sua carriera e il n. 15 Missouri ha dato la sua seconda perdita diretta, 110-98 mercoledì sera.

L’allenatore del Missouri Dennis Gates si è diretto verso la tempesta del tribunale prendendo un microfono a discorso pubblico e chiedendo alla folla di rimanere indietro. “Per favore, non sbrigarti in campo! Per favore, non sbrigati in campo!” Gates ha detto ai fan.

È stato in un forte conflitto con il gioco del Kansas, in cui Gates ha chiamato un timeout tardivo per dare al personale di Jayhawks l’opportunità di lasciare il campo in sicurezza ed è stato apertamente critico per il Missouri che ha informato i fan che non si stavano precipitando in tribunale.

Il Missouri è stato multato di $ 250.000 dopo la partita del Kansas e aveva una multa di $ 500.000 per un altro crimine. Nel gioco della Conferenza del sud -est, la multa è pagata alla scuola opposta. Il mese scorso, il programma Secerbilt ha terminato $ 500.000 dopo che i suoi fan hanno attaccato il campo per la seconda volta in questa stagione e questo importo è andato in Kentucky.

Mercoledì, Anthony Robinson II ha aggiunto 14 punti e Tamar Bates ha avuto 13 per aiutare il Missouri (20-6, 9-4 Conferenza sud-orientale) per superare la terza dritta e migliorata contro le squadre in 5-3.

Mark Sears ha ottenuto i migliori 35 punti in Alabama (21-5, 10-3) della stagione, con una perdita in casa per un Auburn di fascia alta in una partita 1-2. Mouhamed Dioubate ha aumentato 13 punti e 10 rimbalzi prima di sporcarsi.

Il Missouri ha aperto la guida per 12-0, costringendo l’allenatore dell’Alabama Nate Oats a giocare solo 2:28 e ha attraversato Crimson Tide 59-46 nel primo tempo.

L’avena è stata valutata da un errore tecnico 5:28, che è stato lasciato nella prima metà degli appunti colpindo il pavimento dopo che Sears ha ricevuto un palese errore da dietro la griglia perché aveva un percorso chiaro verso il cestino.

Garanzia

Alabama: il primo turnover del primo HALF si è rivelato costoso all’evento Crimson Tide quando l’Alabama ha generato 10 vendite nette, con 15 primi punti HALF nel Missouri. L’Alabama era stata 15-0, con oltre 85 punti in questa stagione.

Missouri: le Tigri sono state in grado di rimanere nei crimini esplosivi dell’Alabama sparando il 60% del campo, nonostante il fatto che Crimson Tide possa sparare al 54%.

Un momento importante

Sears ha colpito il puntatore 3 per tagliare il deficit dell’Alabama di sei 79-73 9:51 rimanenti. Il Missouri ha risposto con una corsa per 9-0 durante le successive 1:50 per uscire.

Tastiera

Il Missouri ha segnato almeno 100 punti contro il libro della conferenza per la prima volta dopo il Colorado 107-62 il 14 gennaio 2009 nel Big 12.

Prossimo

Entrambe le squadre giocheranno sabato. L’Alabama ospita la Florida e il Missouri n. 2 in Arkansas.

Reporting Associated Press.

