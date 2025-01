L’allenatore di pallavolo femminile del Nebraska John Cook, che ha vinto quattro campionati nazionali e oltre 700 partite durante 25 stagioni, ha annunciato il pensionamento mercoledì e l’allenatore di Louisville Dani Busboom Kelly è stato nominato follower.

Cook, 68 anni, subentrò in Nebraska nel 2000 sette anni dopo nel Wisconsin e si concluse con una carriera di 883-176. Il suo pagamento di 0,834 è il quinto miglior dipartimento di tutti i tempi I. Era 722-103 in Nebraska con un pagamento di 0,875 nel paese nel paese negli ultimi 25 anni.

Oltre a vincere titoli nazionali nel 2000, 2006, 2015 e 2017, Cook ha portato alle semi semi NCAA 12 di Cornhuskers, nove campionati Big 12 e cinque Big Ten. Ha allenato cinque olimpici e nel 2023 ha contribuito a organizzare una partita di palla all’aperto con Memorial Stadium, che ha attirato 92 003 fan. Era un allenatore nazionale dell’anno nel 2000, 2005 e 2023.

Busboom Kelly, della vicina Cortland, ha suonato in Nebraska nel 2003-06 ed è stato assistente sotto Cook nel 2012-16. È stato assunto come capo allenatore a Louisville nel 2017 e ha vinto quattro campionati della Atlantic Coast Conference e ha portato i Cardinali alle ultime due partite della NCAA. Era 203-44 in otto stagioni. Louisville ha annunciato che l’assistente allenatore Dan Meske avrebbe preso il controllo.

Busboom Kelly, 39 anni, era un libertario iniziale nella squadra nazionale del National Championship del Nebraska ed è stato assistente quando Huskers ha vinto il campionato nazionale 2015.

Reporting Associated Press.

