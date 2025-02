L’allenatore di pallavolo Mary Wise partirà dopo 34 anni in Florida

Biadesville, allenatore di pallavolo femminile Fla.-Florida Mary Wise, che ha la quarta vittoria nella storia della NCAA Division I, ha annunciato il suo ritiro giovedì.

Wise, 65 anni, si è dimesso formalmente dopo la riunione della squadra e ha chiuso il mandato di 34 anni a Gainesville, durante il quale i Gators hanno portato al torneo NCAA ogni stagione.

La Florida ha fatto le ultime quattro volte in saggio, tra cui due finalisti e ha vinto i campionati della League 25 della Southeast Conference.

“Questo è un posto così speciale e non è mai stato facile partire”, Wise ha detto nella sua dichiarazione. “Ma dopo 43 anni nell’arena, è tempo di ritirarsi.

Mary Wise ha portato Gators a otto finali e 25 secondi del campionato da quando è diventata un allenatore di pallavolo femminile nel 1991. In totale, le sue 1.068 vittorie si sono classificate al quarto posto nella storia della NCAA Division I. Con il tipo di permesso di Matt Stamey/Florida

Wise ha un record di 987-150 (0,868) in Florida e un totale di 1.068-213 (0,834). Ha trascorso quattro anni nello stato Iowa (1981-84)-Nei 21 anni è diventata l’allenatore più giovane nella storia dell’I-Lead prima di unirsi al Kentucky come assistente. Nel 1991 subentrò in Florida e trasformò rapidamente i Gators in uno dei programmi più visibili del paese.

“Mary Wise è un’icona presso l’Università della Florida, in Atletica universitaria e nella comunità di pallavolo”, ha dichiarato il direttore atletico della Florida Scott Stricklin. “… Il viaggio a 43 anni di Mary nella professione è uno spettacolo impressionante di risultati e successi notevoli.”

La sua decisione arriva una settimana dopo che l’allenatore Nebrasky John Cook è partito dopo quattro campionati nazionali dopo 25 stagioni.

Wise è il quarto vincitore del Florida Championship, che si è dimesso negli ultimi quattro anni, dopo l’allenatore di football Becky Burleigh (2021), l’allenatore di tennis maschile Bryan Shelton (2023) e l’allenatore di tennis Roland Thornqvist (2024).