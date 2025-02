L’allenatore di St. John Rick Pininon è la metà del discorso di metà tempo porta Internet attraverso la tempesta

Rick Pitino è storicamente noto come uno dei migliori allenatori nella storia del basket universitario. 753 Vince di carriera (ignorando i profitti rilasciati), due campionati nazionali, sette NCAA Final Four e 23, è impossibile vietare il suo successo in disparte.

Tuttavia, Pitino è anche vicino alla cima della lista quando si tratta della migliore motivazione per gli sport di basket universitari. Hai bisogno di prove?

Guarda questo discorso di mezza tempo infuocato Pitino si è presentato alla sua squadra di St. John all’inizio di questa stagione, complimenti di Vice Sports.

Zach Brazillier New York Post condiviso la prossima clip “Pitino: Rise Red Storm “ Serie vice sport. Il video, che è stato girato il 20 dicembre nella metà di San Giovanni, ha portato Internet in una tempesta questa settimana.

“Scava e sii un giocatore di basket”, insiste Pitino nella sua squadra. “Scava. Ogni volta che ti perde un colpo, il gioco si svuoterà. Non ci interessa i colpi che sono stati lasciati. Gioca alla difesa.”

Pitino ha confrontato le prestazioni della prima metà della sua squadra ai bambini e accadono cose cattive.

“Invece di scavare ed essere più difficili, invitanti”, ha aggiunto Pitino. “Dov’è la perseveranza? Dove sei cresciuto che sei così debole mentalmente che ti stai arrendendo quando qualcosa non ti va bene? Non sai qual è lo svantaggio?

Il messaggio acceso di Pitino si riferiva alla sua prima metà della sua squadra quando St. John ha rintracciato la Providence 42-29 a metà.

“Non scenderai quando le cose vanno male. Stiamo scavando e diventando più stretti. Ci saranno battute d’arresto per tutta la vita. Impara a affrontarla.”

Il messaggio di Pininon ha raggiunto i suoi giocatori quando St. John ha superato la Providence 43-28 nella seconda metà e ha continuato a vincere i Frati 72-70 e migliorare 10-2.

Il team di social media di Fox Sports è stato in grado di fare un video da Vice Sports e sincronizzare quella vittoria con materiale di gioco, aiutando a dipingere un quadro di ciò che il messaggio di Pinino fosse nella sua squadra e di come hanno reagito sul campo.

Il video mostra il grande uomo junior Zuby Ejiofor per raggiungere il recupero e colpire il vincitore della partita in un secondo della rimanente vittoria di Red Storm. La vittoria è stata particolarmente significativa per Pitino, che ha allenato a Providence nel 1985-87, che ha aiutato i Frati a guidare la Final Four durante la stagione 1986-87.

Per questa stagione, St. John’s ha vinto le ultime 12 partite dopo la notte, seduto per intero il 22-4 e il 13-2 sul Big East Play. La tempesta Red è attualmente classificata 10 nell’ultimo sondaggio AP 25 e si prevede che sia un seme nella fascia sportiva Fox nelle ultime previsioni del torneo NCAA di Mike DeCourcy.

La squadra di Pininon St. John’s dovrebbe essere portata a DePaul alle 21:00 ET mercoledì con FS1.

