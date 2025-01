L’allenatore Marcus Freeman afferma che Notre Dame accelererà la preparazione alla PCP

L’allenatore di Notre Dame Marcus Freeman afferma che la sua squadra deve “accelerare” con meno giorni rispetto alla Penn State per prepararsi alla semifinale dei College Football Playoff di giovedì al Capital One Orange Bowl.

Durante una conferenza stampa a South Bend, Indiana, sabato, a Freeman è stato chiesto delle sfide emerse dopo che la partita dei quarti di finale della squadra contro la Georgia all’Allstate Sugar Bowl è stata rinviata un giorno dopo il mortale attacco terroristico a New Orleans.

Gli irlandesi hanno sconfitto i Bulldogs giovedì 23-10, mentre la Penn State ha sconfitto il Boise State 31-14 nei quarti di finale martedì.

Freeman ha sottolineato che la sua squadra è uscita dalla partita con la Georgia relativamente sana e sta procedendo come se fosse una normale settimana di gioco. L’unico infortunio significativo di Notre Dame è arrivato al quarterback Cooper Flanagan, che ha subito un infortunio alla gamba che lo terrà fuori per il resto dei playoff.

“Il modo in cui affronti le cose imprevedibili della vita è ciò che determina il successo, quindi la cosa più importante di questa settimana è che è solo una normale settimana di gioco”, ha detto Freeman. “Ora dobbiamo sfruttare il tempo. Dobbiamo accelerare la preparazione perché quello che ti manca quando non hai quei pochi giorni è la preparazione mentale per sapere esattamente cosa fare. Dobbiamo assicurarci di usare ogni ora del giorno per sfruttare al meglio la preparazione, perché per noi è solo la settimana delle partite.”

Freeman ha portato gli irlandesi in semifinale dopo una sconfitta nella settimana 2 contro il Northern Illinois che avrebbe potuto far deragliare la stagione. Invece, hanno preso ogni settimana come una partita di playoff e ora sono sull’orlo di una partita di campionato nazionale.

Di conseguenza, c’è molto più fermento attorno al programma in vista delle semifinali, come ha riconosciuto Freeman. Ma sa anche che è importante non deviare da ciò che ha portato gli irlandesi a questo punto.

“Penso che sia nella natura umana apprezzare le persone che dicono cose buone su di te”, ha detto Franklin. “È la natura umana. Ma per tutto l’anno abbiamo parlato di quanto siamo cattivi. Questo è ciò che dobbiamo continuare ad essere. Devi decidere se sprecherai il tuo tempo ascoltando le persone che ti dicono quanto sei bravo lo sono, o ti prenderai il tuo tempo per prepararti per questa opportunità proprio di fronte a noi. Questo era il mio messaggio forte e chiaro e dobbiamo tutti prendere una decisione.”