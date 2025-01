Lallianzuala Chhangte e Diego Mauricio destacam o Time da Semana da Semana 18

Muitos jogadores indianos impressionaram na semana 18 do ISL.

Estamos nos aproximando do final da temporada 2024-25 da Indian Super League (ISL) e a corrida pelos seis primeiros está esquentando mais do que nunca. A partida começou com um empate sem gols entre Mohun Bagan e Chennaiyin FC, antes do Odisha FC chocar o Bengaluru FC com uma recuperação. O Hyderabad FC registrou uma vitória memorável sobre o resiliente Jamshedpur FC de Khalid Jamil.

O East Bengal somou três pontos cruciais à sua contagem com uma vitória sobre o Kerala Blasters em casa, antes do FC Goa derrotar o Chennaiyin FC para alimentar as suas aspirações ao escudo da liga. No último jogo da semana, o Mumbai City regressou às vitórias frente dos seus adeptos.

Falando nisso, vamos dar uma olhada na equipe da semana de Khel Now para a semana 18.

Formação: 3-4-3

Goleiro – Arshdeep Singh (Hyderabad FC)

Arshdeep foi o goleiro de destaque esta semana no ISL. Ele não conseguiu não sofrer golos, mas manteve-se firme sob a trave e ajudou sua equipe a uma vitória memorável sobre o Jamshedpur FC. Singh fez três defesas cruciais e até saiu da linha uma vez para afastar o perigo. Ele também fez uma liberação importante durante a partida e manteve o atacante do Jamshedpur FC afastado e não sofreu nenhum gol em jogo aberto.

CB – Hijazi Maher (Bengala Oriental FC)

Hijazi Maher tornou-se o messias de Bengala Oriental esta semana na ISL. Ele usou sua presença imponente com perfeição e marcou um gol de cabeça para garantir a vitória por 2 a 1 para os Reds e Golds. Além do gol, o zagueiro jordaniano foi sólido na defesa. Ele fez oito liberações, um bloqueio e uma interceptação cada, completando 77% dos passes.

CB – Alberto Rodríguez (Mohun Bagan SG)

O defesa espanhol permaneceu como uma parede no centro da defesa de Mohun Bagan. Ele colocou seu melhor jogo e ajudou os fuzileiros navais a manter mais uma folha sem sofrer golos no ISL. Rodriguez fez nove liberações, o maior número de qualquer defensor nesta semana. Ele também registrou um tackle e venceu todos os duelos aéreos e terrestres. Alberto executou seus passes com 93% de precisão e também fez um passe fundamental no processo.

CB – Manoj Mohammed (Hyderabad FC)

Manoj Mohammed fez uma mudança excepcional esta semana. Ele foi sólido na defesa e também fez contribuições notáveis ​​​​no ataque. O lateral-esquerdo marcou o gol da vitória do Nizams contra o Jamshedpur no final da partida e recebeu duas assistências no processo. Ele também fez três tackles e uma interceptação, vencendo a maioria dos duelos.

RM – PV Vishnu (Bengala Oriental FC)

PV Vishnu tem sido um incentivo para a brigada Vermelha e Dourada nesta temporada. Ele apresentou desempenhos consistentes e impactantes no topo e ajudou o Kolkata Giants a ganhar muitos pontos valiosos. Vishnu marcou um gol fantástico esta semana no ISL e também fez um passe importante. Ele estava animado na ala direita e fez dois chutes a gol. Vishnu venceu dez duelos e também fez três tackles.

CM – Iker Guarrotxena (FC Goa)

Foi um prazer assistir ao médio espanhol a vitória do FC Goa por 2-0 sobre o Chennaiyin FC, na ISL. Ele dividiu a defesa rival em duas metades com suas habilidades e habilidade técnica. Guarrotxena fez dois chutes a gol e também marcou o primeiro gol. Ele completou 85% de seus passes e venceu quatro duelos corridos.

CM – Naorem Mahesh Singh (Bengala Oriental FC)

Naorem Mahesh Singh registrou seu melhor desempenho da temporada em curso. O meio-campo criou muitos problemas para os defensores adversários com sua visão e passes decisivos. Mahesh fez quatro passes importantes, mantendo uma precisão de passe de 83%. Ele preparou Hijazi Maher para o segundo gol e recebeu uma assistência. Mahesh também fez três tackles e uma interceptação.

LM-Aakash Sanwan (FC Goa)

Aakash Sangwan tem sido um dos jogadores indianos mais consistentes nesta temporada na ISL. Conquistou a confiança de Manolo Márquez com suas exposições cativantes e impactantes. Sangwan não apenas faz contribuições importantes na defesa, mas também realiza bombardeios avançados. Ele acertou a trave uma vez, fez três chutes a gol e também marcou um gol. O jogador de 29 anos também fez dois desarmes e uma folga.

RW – Jerry Mawihmingthanga (Odisha FC)

Jerry parece ter redescoberto sua boa forma. Depois de uma longa seca de gols, o lateral direito voltou à vida e marcou cinco gols nos últimos oito jogos, incluindo um gol da vitória no último jogo. Mawihmingthanga ajudou o Odisha FC a recuperar com um golo da vitória sobre o Bengaluru FC. Ele executou 86% de seus passes perfeitamente, incluindo um passe chave.

ST – Diego Maurício (Odisha FC)

Diego Mauricio marcou duas vezes e o Odisha FC recuperou de desvantagem para garantir os três pontos frente ao Bengaluru FC. O goleiro brasileiro não errou ao converter os dois pênaltis com perfeição e marcou nove gols nesta temporada. Ele manteve uma precisão de passe de 91% e agora tem 13 gols nesta temporada.

RHP – Lallianzuala Chhangte (Mumbai City FC)

O capitão do Mumbai City FC ajudou a sua equipa a uma vitória crucial por 3-0 diante dos seus adeptos com o seu heroísmo atacante. Chhangte esteve ativo no ataque e incomodou os defensores adversários de todas as maneiras possíveis. Ele encontrou o fundo da rede uma vez antes de acertar a trave uma vez. Ele executou dois passes importantes com quase 80% de precisão.

