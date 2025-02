Lallianzuala Chhangte, Jamie MacLaren destaca a equipe da semana de 21 semanas

Muitos jogadores indianos impressionaram na semana do jogo ISL 21.

A 21ª semana da Super League India 2024-25 (ISL) mostrou uma semana de futebol ocupada e longa. Mohun Bagan se tornou o primeiro time a garantir a qualificação nos playoffs após sua vitória contra o Punjab FC no primeiro jogo antes do FC Goa ser vitorioso contra o Odisha FC com uma vitória por 2-1 em casa. O Mumbai City FC garantiu os direitos de blefar com uma vitória por 2 a 0 contra o Northast United no primeiro jogo de Islong em Shillong.

O Hyderabad FC concluiu o dobro da liga sobre o Mohammedan SC com uma sólida vitória por 3-1 contra seus fãs fiéis antes de o Chennaiyin FC chegar ao leste de Bengala com uma vitória por 0-3 fora de casa. O Bengaluru FC também terminou sua carreira sem vitórias e recuperou as formas vencedoras com uma vitória contra Jamshedpur. Odisha FC e Punjab FC compartilharam o saque com um empate em 1 x 1 no jogo final.

Nessa nota, vamos dar uma olhada na equipe de Khel Now na semana 21 do jogo.

Treinamento: 3-4-3

GK – Arshdeep Singh (Hyderabad FC)

Arshdeep foi excelente nesta semana no ISL. Ele se destacou como o goleiro com melhor desempenho e o Hyderabad FC guiado para uma vitória muito necessária com seu heróico debaixo do bar. Singh fez sete resgates, a maioria de qualquer goleiro em um único jogo nesta temporada. Quatro de suas salvagens foram de dentro da caixa e até deixaram sua linha uma vez para limpar o perigo.

CB – Mehtab Singh (Mumbai City FC)

Mehtab continua a brilhar para o Mumbai City FC. O internacional indiano tem sido um dos jogadores mais impressionantes desta temporada e caiu constantemente em performances chocantes. Ele fez dez autorizações junto com uma interceptação e bloqueou cada uma no ISL. Singh completou 91% de seus passes, incluindo um passe importante e manteve a linha de ataque de alta qualidade do nordeste unida. Curiosamente, a Mehtab registrou a maior quantidade de passes bem -sucedidos nesta temporada (1123).

CB – Estamos (na cidade da casa FC)

Tiri formou uma sólida associação com Mehtab nas costas e tem sido a força motriz por trás do fantástico recorde defensivo do Mumbai City FC nesta temporada. Os espanhóis registraram uma assistência quando Chhangte estabeleceu para o segundo gol na ISL. Ele também fez sete autorizações, quatro interceptações e um tackle enquanto venceu três duelos. Tiri também ajudou sua equipe a registrar sua oitava folha limpa da temporada.

CB – Dippendu Biswas (Mohun Bagan SG)

Dippendu aumentou na hierarquia de Mohun Bagan e foi estabelecido como um dos primeiros nomes na folha de equipes. Seu desenvolvimento tem sido fenomenal e saltos e limites na estatura cresceram. Biswas acumulou assistência contra o Punjab FC, mantendo a solidez defensiva no ISL. Ele fez nove autorizações, três interceptações, um bloco e um tacle cada. O zagueiro também ganhou a maioria de seus duelos e manteve uma precisão passageira de 86%.

RM – Brison Fernandes (FC Goa)

Brison tem sido um sentimento para o FC Goa nesta temporada. Ele está filmando todos os cilindros e proporcionou as expectativas de todos. O atacante de Goan executou três passes principais e manteve uma precisão passageira de 84%. Ele teve dois tiros no alvo e um tiro fora do alvo em ISL. Fernandes teve cinco toques na caixa de oposição ao executar quatro passes no terço final.

CM – Alberto Noguera (Bengaluru FC)

Alberto Noguera foi um dos melhores artistas desta semana. Ele marcou um dispositivo ortopédico e inspirou o Bengaluru FC a uma vitória após uma longa carreira sem vitórias. Noguera completou o maior número de passes nessa parte (43) com uma precisão de 93% no ISL. Ele também fez quatro passes importantes e venceu 4/5 duelos terrestres. As 35 anos -fizeram duas recuperações de bola, juntamente com uma autorização e interceptação.

CM – Joseph Sunny (Hyderabad FC)

O jovem meio -campista apresentou uma ação digna de uma menção contra o Mohammedan SC. Ele deixou o banco e marcou um gol maravilhoso. Ele teve quatro toques na caixa de oposição e também abriu espaço livre de cabeça. Sunny executou 86% de seus passes perfeitamente enquanto completava 100% de seus dribles. Ele também ganhou um duelo e se deu uma boa conta no campo.

LM – Ramhlunchhunga (Hyderabad FC)

Ramhlunchhunga criou algumas oportunidades para o Hyderabad FC e marcou um gol no processo. Ele venceu a maioria de seus duelos terrestres executou dois passes importantes e também fez três recuperações de bola. Ele fez três xícaras, uma interceptação e uma autorização cada. Os 23 anos -Vold também completaram 22 passes e venceram dois lances livres.

RW – Lallianzua Chhangte (Mumbai City FC)

O padrão de Mumbai City FC estava pegando fogo nesta semana. Ele marcou um gol importante e inspirou sua equipe a uma vitória muito necessária em Shillong. Chhangte criou três oportunidades com três passes principais e teve dois chutes no alvo. O ano de 27 anos tem seis toques na caixa de oposição e fez três autorizações, dois tacles, um bloco e um bloco de interceptação cada.

St – Paulista Allan (Hyderabad FC)

Allan Paulistan emergiu como o herói do Hyderabad FC nesta semana em ISL. Ele marcou um gol e perdeu uma performance maravilhosa para dar seu lado na fila contra o Maomedan SC. O homem -alvo brasileiro também acumulou assistência enquanto registrou dois tiros no alvo. Paulista teve quatro toques na caixa de oposição. Ele também fez quatro recuperações de bola e autorizações de três cabeças para ajudar seus colegas de equipe nas costas.

LW – Jamie MacLaren (Mohun Bagan SG)

Jamie MacLaren continua a colocar as performances da embreagem na frente para Mohun Bagan. O atacante de baixo agora tem três contribuições de gols em seus dois últimos jogos, incluindo um dispositivo ortopédico no último jogo. Ele teve três tiros no alvo e sete toques na caixa de oposição. MacLaren fez duas recuperações de bola e endereços cada. Ele também ganhou todos os seus duelos terrestres.

