Lamar Jackson: “Cercare di vincere” Josh Allen, non essere amici

Domenica sera è previsto uno scontro ad alto rischio nella tundra comunemente conosciuta come Buffalo, New York, quando Josh Allen e i Buffalo Bills ospiteranno Lamar Jackson e i Baltimore Ravens nell’AFC Divisional Round.

Aggiungendo ulteriore freddezza alla sospensione di Orchard Park, Jackson, che ha elogiato “l’unicità” di Allen, ha spiegato perché non è vicino ad Allen o a qualsiasi altro quarterback.

“Probabilmente ho visto Josh (Allen) all’inizio della nostra carriera partecipare a determinati eventi nel periodo del Super Bowl e cose del genere, ma in offseason non mi sento davvero a mio agio con le persone in offseason, specialmente con gli altri quarterback.” Jackson ha detto quando gli è stato chiesto della sua relazione con Allen, secondo il sito web della squadra dei Ravens.

“Non fraintendermi, non c’è nessun problema o altro, ma siamo in competizione tra loro. Sto cercando di batterti. Non sto cercando di essere tuo amico.”

Jackson e Allen, i favoriti MVP di questa stagione, sono stati selezionati ciascuno nel Draft NFL 2018, con Allen la terza scelta assoluta (n. 7) e Jackson la quinta assoluta (n. 32).

Jackson, due volte MVP della NFL, e i Ravens hanno sconfitto i Pittsburgh Steelers 28-14 nel round wild card, con il quattro volte Pro Bowler che correva per 81 yard, un passer rating di 132,0 e un completamento. 76,2% dei suoi passaggi (16/21). Nel frattempo, Allen, tre volte Pro Bowler, e i Bills sono freschi di una convincente sconfitta per 31-7 sui Denver Broncos. Allen ha registrato un passer rating di 135,4 e ha completato il 76,9% dei suoi passaggi (20 su 26) nel round wildcard.

Playoff obbligatori: Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills – Il più grande incontro di playoff della AFC

I Ravens e i Bills hanno giocato nella quarta settimana di questa stagione e Baltimora ha registrato un licenziamento per 35-10 in casa. Jackson e Allen si sono affrontati per un totale di quattro volte (regolari e post-stagionali) all’inizio, e il punteggio è pari a due. Tuttavia, Buffalo ha vinto l’unica partita di playoff dei quarterback, andando 17–3 in casa nel turno di divisione del 2020.

Jackson sta uscendo senza dubbio dalla migliore stagione regolare della sua carriera nella NFL. Come passante, ha totalizzato 4.172 yard di passaggio, 41 touchdown di passaggio, quattro intercettazioni e il miglior passer rating di 119,6 della NFL completando il 66,7% dei suoi passaggi. Le yard di Jackson, i totali dei touchdown, il passer rating e la percentuale di completamento (per l’intera stagione) sono stati tutti i massimi della carriera. Si precipitò anche per 915 yard e quattro touchdown su un record NFL di 6,6 yard per carry.

Allen, che non ha effettuato alcun passaggio nella sua breve apparizione nella partita della settimana 18 di Buffalo contro i New England Patriots, ha totalizzato 3.731 yard, 28 touchdown di passaggio, sei intercettazioni e un passer rating di 101,4, completando il 63,6% dei suoi passaggi. Si precipitò anche per 531 yard e 12 touchdown su 5,2 yard per riporto.

La vincente di Baltimora-Buffalo affronterà la vincente di Houston Texans e Kansas City Chiefs nell’AFC Championship Game.

