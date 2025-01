Lamar Jackson conclude una stagione storica con altre 10 incredibili statistiche della settimana 18

La settimana scorsa NFL La stagione regolare è nei libri e la serie dei playoff è fissata. Diversi giocatori hanno avuto prestazioni incredibili e risultati sorprendenti da diverse squadre.

Probabilmente la migliore prestazione è arrivata da Lamar Jackson, che è passato per 217 yard, due touchdown e 63 yard nel finale di stagione regolare contro i Browns. Anche se le sue statistiche non saltano fuori dalla pagina, le prestazioni hanno incrementato i totali della sua stagione abbastanza da coronare uno degli anni più spettacolari che abbiamo mai visto per un quarterback: terminando con 4.172 yard di passaggio, 41 touchdown di passaggio, quattro intercettazioni, 915 yard veloci e quattro touchdown veloci. Di seguito, abbiamo contestualizzato quanto sia stata unica questa stagione per il due volte MVP:

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL con più di 40 touchdown di passaggio e quattro o meno intercettazioni.

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL con oltre 40 touchdown di passaggio e oltre 600 yard di corsa.

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL con oltre 4.000 yard e oltre 800 yard di corsa.

Jackson è il primo giocatore nella storia della NFL a raggiungere una media di 8,5 yard per passaggio e sei yard per carry nella stessa stagione.

Jackson è solo il terzo quarterback nella storia della NFL a segnare 40 touchdown e a correre per quattro touchdown in una sola stagione, unendosi a Patrick Mahomes (2022) e Aaron Rodgers (2016).

Jackson andò 3-0 con Josh Allen e Joe Burrow, con un rapporto touchdown/intercetti di 10-0.

Jackson non è stato l’unico ad avere una prestazione incredibile lo scorso fine settimana. FOX Sports Research ha analizzato per te altre dieci curiosità che ti aprono gli occhi. Vediamo:

1. Anno storico di Nabers

Malik Nabers ha concluso la sua fenomenale stagione da rookie con 64 yard e una presa da touchdown contro gli Eagles. Il prodotto LSU ha concluso con 109 ricezioni su 1.204 ricezioni e sette touchdown in questa stagione. Nessun giocatore nella storia dei Giants ha ricevuto più passaggi in una singola stagione di Nabers quest’anno, ed è solo uno dei tre debuttanti ad aver mai ricevuto più di 100 passaggi per 1.200 yard: Puka Nacua (2023) e Anquan Boldin (2003). Inoltre concluse la stagione con sette partite consecutive da oltre 60 yard, diventando il quarto debuttante dai tempi della Fusion del 1970 ad avere un simile record, insieme a Odell Beckham Jr., Michael Clayton e Brian Thomas Jr.

Da asporto: immagina cosa potrebbe fare Nabers con un gioco da quarterback più alto. Aspettatevi che metta in scena uno spettacolo l’anno prossimo.

2. Palla dei bucanieri

I Buccaneers hanno vinto l’NFC South per la quarta stagione consecutiva e diversi giocatori hanno raggiunto così tanti traguardi che abbiamo deciso di elencarli tutti di seguito:

Baker Mayfield ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera dopo aver totalizzato più di 10 punti in qualsiasi partita; è entrato in partita 0 su 41 nella sua carriera in tali situazioni (i Buccaneers erano sotto 16–6 sui Saints all’intervallo).

Baker Mayfield ha superato la soglia dei 40 touchdown in questa stagione, unendosi a Joe Burrow e Lamar Jackson come gli unici giocatori a farlo in questa stagione; ci sono state solo altre due stagioni con tre quarterback ciascuno che ha lanciato più di 40 touchdown (2020: Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson; 2011: Matthew Stafford, Aaron Rodgers, Drew Brees).

Jalen McMillan ha registrato un touchdown in ricezione in cinque partite consecutive; l’unico giocatore con una serie più lunga nella sua stagione da rookie è Randy Moss (sette consecutive).

Mike Evans si è assicurato 1.000 yard per l’undicesima stagione consecutiva, eguagliando Jerry Rice per la serie più lunga di tutti i tempi.

Da asporto: Tampa Bay sta facendo clic proprio al momento giusto. Riusciranno a raggiungere i playoff quest’anno?

3. Bryce gira l’interruttore

All’inizio della stagione, sembrava che Bryce Young potesse non essere “il ragazzo” in Carolina dopo essere stato messo in panchina nella settimana 3. Ma quando è stato costretto a tornare in azione nella settimana 8, l’ex scelta numero 1 in assoluto ha migliorato il suo gioco drammaticamente. Nei suoi ultimi 10 inizi di stagione, ha tirato per 15 touchdown con solo sei intercettazioni, una percentuale di completamento del 61,8% e un passer rating di 88,9. Nelle ultime tre partite della stagione, ha totalizzato 10 touchdown e zero palle perse.

La sua ultima partita della stagione è stata la migliore poiché ha lanciato per 251 yard, ha completato il 73,5% dei suoi passaggi, ha registrato tre passaggi di touchdown e ha aggiunto due touchdown. Si è unito a Josh Allen come gli unici giocatori in questa stagione a lanciare per tre touchdown e correre per due nella stessa partita. Sono anche gli unici giocatori dal 1982 ad avere una partita del genere nelle prime due stagioni.

Da tenere in considerazione: dopo un inizio di stagione difficile, Bryce Young sembra essere il quarterback del futuro in Carolina. Il front office deve continuare a costruire attorno a lui.

4. Notte stellata per Gibbs

Jahmyr Gibbs è caduto contro i Vikings nella settimana 18 e ha concluso con 139 yard di corsa e quattro touchdown di scrimmage (tre di corsa e uno in ricezione). Gibbs ha concluso la stagione regolare con 20 touchdown totali, un record di franchigia per una sola stagione dei Lions. È anche l’unico giocatore nella storia dei Lions a produrre oltre 1.900 scrimmage yard e più di 20 touchdown in una singola stagione. È stata anche la quinta partita da 100 yard della stagione di Gibbs, la massima giocata da un giocatore di Detroit dai tempi dell’Hall of Famer Barry Sanders nel 1997.

Conclusione: le persone sono rimaste scioccate quando i Lions hanno scelto il 12° posto assoluto nel Draft 2023. Non avrebbero potuto avere più ragione perché Gibbs è un punto di svolta assoluto.

5. I QB principianti brillano

I quarterback esordienti hanno davvero brillato quest’anno. Di seguito sono elencate alcune pepite per mostrare quanto fossero bravi:

Bo Nix ha effettuato 18 passaggi consecutivi nel finale di stagione contro i Chiefs, il maggior numero di passaggi da titolare nella storia della NFL. Nix ha anche aiutato i Broncos a conquistare il loro primo posto nei playoff dal 2015.

Bo Nix e Jayden Daniels sono gli unici due debuttanti nella storia della NFL con più di 10 vittorie, più di 30 touchdown totali e più di 4.000 yard in una stagione.

Jayden Daniels guidò i Commanders alla quarta stagione da 12 vittorie nella storia della franchigia, la prima dal 14-2 del 1991.

Caleb Williams ha concluso con 3.541 yard di passaggio in questa stagione, il quinto di tutti i tempi per un quarterback dei Bears; è anche solo l’ottavo debuttante a vincere al Lambeau Field dalla fusione del 1970.

Drake Maye ha segnato otto touchdown totali nei suoi primi cinque inizi in carriera, pari a Steve Grogan (1975) per il maggior numero di sempre da un quarterback esordiente dei Patriots; corse anche per 95 yard in una partita di quella stagione, la terza maggior numero di sempre per un quarterback dei Patriots (solo Steve Grogan (103 contro Jets nel 1976) e Babe Parilli (96 contro Oilers nel 1964) ne avevano di più).

Michael Penix ha tirato per 312 yard, il massimo della stagione, contro i Panthers, diventando solo il terzo debuttante dei Falcons dopo la fusione a lanciare per più di 310 yard in una partita.

Conclusione: con così tanto successo da parte dei quarterback esordienti, sarà molto interessante vedere se altri quarterback al di fuori di Shedeur Sanders e Cam Ward verranno presi nel primo round del draft di quest’anno.

6. Parsons si unisce a un gruppo d’élite

Micah Parsons ha avuto un licenziamento contro i Commanders, portandolo a 12. Si unì al Hall of Famer Reggie White come unico giocatore con 12 o più licenziamenti in ciascuna delle sue prime quattro stagioni NFL. Parsons è anche solo il quarto giocatore ad avere più di 10 licenziamenti in ciascuna delle sue prime quattro stagioni, unendosi agli Hall of Famers Dwight Freeney, Derrick Thomas e Reggie White.

Da asporto: Parsons è un talento generazionale e futuro Hall of Famer. Chiaro e semplice.

7. Le fatture fanno la storia

Nonostante la sconfitta contro il New England, i Bills hanno comunque fatto la storia nella settimana 18. Il passaggio da touchdown di Mitch Trubisky ha regalato a Buffalo 30 gol in aria e 32 a terra, rendendola la prima squadra nella storia della NFL a raggiungere 30 gol in entrambe le categorie. in una stagione.

Da asporto: è tutto lì per le bollette. Devono solo battere i Chiefs nei playoff.

8. Rodgers arriva a 500

Aaron Rodgers ha concluso la stagione 2024 con il botto, lanciando per 274 yard e quattro touchdown. Entrò in partita con 499 punti in carriera, diventando così il club dei 500, rendendolo il quinto giocatore nella storia della NFL a raggiungere quel traguardo, unendosi a Brett Favre, Peyton Manning, Drew Brees e Tom Brady. È stata anche la sua 34esima partita in carriera con quattro passaggi di touchdown, la quarta nella storia della NFL.

Conclusione: se questa è stata l’ultima partita della sua carriera, non dare per scontato quanto sia stato speciale Aaron Rodgers per quasi 20 stagioni.

9. Dura pausa per Burrow

Joe Burrow ha avuto il miglior anno della sua carriera, terminando con 4.918 yard di passaggio e 43 touchdown. È il terzo quarterback nella storia della NFL a lanciare 40 passaggi di touchdown in una stagione e a non raggiungere i playoff quell’anno. Si è unito a Drew Brees (2012) e Dan Marino (1986). Ha giocato anche 10 partite in questa stagione con oltre 250 yard e tre o più ricezioni. Gli unici altri tre giocatori con 10 partite di questo tipo in una stagione hanno vinto tutti l’MVP quella stagione: Tom Brady nel 2007, Peyton Manning nel 2013 e Patrick Mahomes nel 2018. Burrows è diventato anche solo il terzo quarterback nella storia della NFL a ottenere 4500 vittorie. yard di passaggio e 40 punti con una percentuale di completamento del 70% per la stagione, unendosi a Drew Brees (2011) e Baker Mayfield (2024).

Conclusione: i Bengals sono stati senza dubbio la più grande delusione dell’anno e non hanno nulla a che fare con Burrow. È il futuro MVP.

10. Gli Steelers perdono ancora

Quando gli Steelers persero contro i Bengals nella settimana 18, persero la quarta partita consecutiva. Pittsburgh è ora la terza squadra nella storia della NFL ad entrare nella postseason con quattro sconfitte consecutive, unendosi ai Jets del 1986 e ai Lions del 1999 (nessuno dei due ha giocato nella partita del campionato della conference). Il lato positivo è che Cameron Heyward è diventato l’unico giocatore della NFL in questa stagione con più di 10 contrasti per sconfitta e più di 10 passaggi difesi.

Conclusione: riuscirà Mike Tomlin a raddrizzare la nave contro i Ravens in the Wild Card?