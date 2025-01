Lamar Jackson dei Ravens incolpa i problemi dei playoff per essere troppo ansioso

MULINI DI PROPRIETÀ, Md. – Se il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson ha imparato qualcosa dalle sue difficoltà nei playoff, è ricordarsi di tenere sotto controllo le sue emozioni quando la posta in gioco diventa più alta.

“Sarei troppo emozionato”, ha detto Jackson dopo l’allenamento di martedì. “Ecco. Troppo frizzante. Vedo le cose prima che accadano, come, ‘Oh, devo calmarmi.’ Ma essendo più esperto, ho trovato un modo per bilanciare la situazione.

Mentre i Ravens ospiteranno i Pittsburgh Steelers in una partita wild card sabato, Jackson cercherà di superare la sua delusione post-stagionale. Il due volte MVP della NFL è 2-4 nei playoff e non ha mai raggiunto un Super Bowl nelle sei stagioni precedenti.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Il problema con Jackson erano i fatturati. Ha lanciato sei intercettazioni e ha perso tre fumble in sei partite di playoff.

“Devi cercare di essere privo di errori”, ha detto Jackson. “La partita si vince con battaglie per turnover e possesso palla, spostando la palla lungo il campo, ottenendo i primi down, mettendo punti sulla palla. Ovviamente, è così che si vincono queste partite”.

Jackson non pensa alle sconfitte nei playoff di inizio carriera perché si sente troppo giovane. C’è solo una sconfitta post-stagionale che mi viene in mente ripetutamente: la sconfitta per 17-10 della scorsa stagione contro i Kansas City Chiefs nell’AFC Championship Game.

“Questa è probabilmente l’unica partita di playoff a cui penso”, ha detto Jackson. “Era proprio lì. Ma la mia mente, ora sono concentrato. In questo momento, lo è.”

Cosa pensava della partita del campionato AFC?

“L’abbiamo perso”, ha detto.