Lamar Jackson, do Ravens, expressa frustração após derrota desleixada nos playoffs para o Bills: ‘Segure a maldita bola’

A temporada do Baltimore Ravens chegou ao fim na noite de domingo em Buffalo, em uma derrota nos playoffs para o Bills, repleta de ferimentos autoinfligidos, incluindo três reviravoltas. Apesar de superar os Bills em jardas totais e movimentar a bola com relativa facilidade na terceira descida, eles não conseguiram avançar para o Campeonato AFC em parte porque tossiram a bola muitas vezes. E Lamar Jackson sabe disso muito bem.

o duas vezes NFL MVP irritou-se com as reviravoltas de seu time na derrota nos playoffs enquanto falava aos repórteres após o jogo. Especificamente, Jackson foi questionado sobre uma virada importante cometida por Mark Andrews no segundo tempo que apagou uma oportunidade de gol para Baltimore e ajudou Buffalo a aumentar sua vantagem. Em vez de falar sobre esse caso específico, Jackson expressou frustração com a incapacidade geral da equipe de segurar a bola, principalmente consigo mesmo, ao cometer duas dessas viradas.

“No primeiro tempo, tive duas perdas caras”, disse Jackson.

Na segunda posse de bola do time, Jackson interceptou o safety do Bills, Taylor Rapp, em um arremesso destinado a Rashod Bateman. Durante a coletiva de imprensa, o quarterback chamou o lançamento de “uma interceptação estúpida” de sua parte. Na posse seguinte, Jackson se atrapalhou após ser pressionado por Damar Hamlin, e Von Miller pegou a bola perdida. Na época, o jogo estava 7-7, mas Josh Allen correu para um touchdown quatro jogadas após o fumble, e Buffalo manteve a liderança pelo resto da noite.

“Não posso permitir essa merda”, disse Jackson sobre as reviravoltas. “É por isso que perdemos o jogo. Como você pode ver, movemos a bola lindamente, é… agarrar a maldita bola. Desculpe pela linguagem. Essa merda é chata. Estou cansado dessa merda.”

As reviravoltas nos playoffs atormentaram os Ravens durante todo o mandato de Jackson, já que os Ravens possuem uma margem de rotatividade de 1 a 10 nas primeiras quatro derrotas do quarterback nos playoffs. Isso inclui perder a batalha de virada por 3 a 0 no Campeonato AFC do ano passado, então esse é um sentimento muito familiar e frustrante para Jackson e Baltimore.