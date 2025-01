Lamar Jackson, dos Ravens, faz história na NFL com vários marcos na vitória sobre os Browns

O quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, duas vezes NFL MVP, está jogando o melhor futebol de sua carreira, algo que seu jogo afirmou no sábado, no confronto da Semana 18 contra o Cleveland Browns, uma vitória por 35-10.

Após seu passe para touchdown de 12 jardas para o tight Mark Andrews, Jackson criou dois novos clubes nos anais da história da NFL com seu jogo na temporada de 2024 da NFL. A campanha de Jackson em 2024 é a primeira na história da NFL em que um jogador arremessou 4.000 jardas de passe e 800 ou mais jardas corridas em uma temporada, ao mesmo tempo em que lançou 40 ou mais passes para touchdown e 800 ou mais jardas corridas em uma única temporada. Ele terminou o jogo com 217 jardas e dois touchdowns em 16 de 32 passes, aumentando sua taxa de passes para touchdown em 2024 para 41 para 4. Isso torna a temporada de 2024 de Jackson a primeira na história da NFL com 40 ou mais touchdowns. passes e menos de cinco interceptações.

A temporada de 2024 foi repleta de marcos para Jackson, quando ele entrou na semana 18 com 6.110 jardas corridas na carreira, o maior número de um quarterback na história da NFL. Esse é um recorde que ele conquistou de Michael Vick na vitória dos Ravens por 31-2 no dia de Natal sobre o campeão da AFC South, Houston Texans. Como os Jackson’s Ravens conquistaram uma vitória na semana 18 sobre os Browns, eles se juntaram ao 2022 Jacksonville Jaguars como o segundo time na história da NFL a vencer sua divisão por vários jogos, depois de perder vários jogos faltando quatro semanas restantes em uma temporada. Toda essa história aponta para um caso incrivelmente convincente para Jackson ser o MVP consecutivo da liga.