Lamar Jackson è concentrato sui playoff dopo che i Ravens hanno vinto l’AFC North

BALTIMORA – Il quarterback Lamar Jackson ha guidato i Baltimore Ravens alla vittoria per 35-10 sui Cleveland Browns sabato, conquistando il suo quarto titolo AFC North e coronando una stagione regolare da record.

Ma a differenza di molti dei suoi compagni di squadra, Jackson non indossava cappelli e magliette che celebravano l’ultimo titolo di divisione dei Ravens.

“Sono molto orgoglioso della mia squadra”, ha detto Jackson. “Abbiamo lottato e abbiamo portato a termine il lavoro, ma il lavoro è incompiuto.

I Ravens (12-5) hanno conquistato la testa di serie numero 3 e ospiteranno una partita di playoff contro i Los Angeles Chargers o i Pittsburgh Steelers il prossimo fine settimana. Jackson rimane in discussione per vincere il terzo premio NFL Most Valuable Player, ma i compagni di squadra dicono che stava solo parlando di ciò che servirà per raggiungere il suo primo Super Bowl.

Consigli dell’editore 2 Correlati

“Sono concentrato sul gioco delle carte jolly, non ti mentirò”, ha detto Jackson. “Sto bene con quello che sta succedendo oggi. Sto bene, non fraintendermi. Ma c’è qualcos’altro nella mia mente.”

Mettendo insieme la sua migliore stagione statistica, l’MVP in carica della NFL ha coronato una delle stagioni regolari più straordinarie per un quarterback.

Jackson è diventato il primo giocatore nella storia della NFL ad accumulare 4.000 yard di passaggio e 900 yard di corsa in una stagione. Ha anche stabilito un record in campionato diventando il primo a lanciare oltre 40 passaggi e meno di cinque intercettazioni. Jackson ha concluso con 41 passaggi di touchdown e quattro intercettazioni.

“È unico nel suo genere. Non c’è nessuno come Lamar Jackson”, ha detto l’allenatore dei Ravens John Harbaugh. “È nello spogliatoio e non è contento dell’ultimo drive… vuole che tutto sia perfetto, tutto. Ecco perché questi numeri sono quello che sono, per quello che è lui.”

Baltimora ha mostrato la sua resilienza in questa stagione. I Ravens hanno dovuto riprendersi da un inizio 0-2 e superare la partenza dell’allenatore della linea offensiva Joe D’Alessandris, morto di infarto 11 giorni prima dell’inizio della stagione.

Quindi, entrando nella settimana 15, Baltimora ha seguito Pittsburgh di due partite nella gara dell’AFC North con quattro settimane rimanenti. Secondo ESPN Analytics, i Ravens avevano una probabilità del 28,8% di superare gli Steelers per il titolo della divisione.

Baltimora ha battuto i pronostici vincendo le ultime quattro partite e superando i suoi avversari 135-43.

“Ci sono ragazzi in questo spogliatoio che faranno di tutto per vincere”, ha detto Mark Andrews, il tight end dei Ravens. “Abbi cura di te e sii pronto ogni settimana, ogni partita. Abbiamo dei veri professionisti in questo spogliatoio. Non importa il programma, non importa in che giorno giocheremo. Questo è quello che abbiamo, un sacco di palle.”

Jackson ora guida i Ravens alla postseason per la quinta volta. La scorsa stagione, ha guidato Baltimora all’AFC Championship Game quando i Ravens hanno perso 17-10 contro i Kansas City Chiefs.

Ma le difficoltà di Jackson nei playoff – è 2-4 nella postseason – saranno la storia principale della settimana.

Alla domanda su quale sarà la mentalità di Jackson nei playoff, Andrews ha detto: “Bloccato. Totalmente bloccato”.